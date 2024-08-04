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經濟

花旗摩通料美聯儲連續兩次減息0.5厘

【明報專訊】7月美國失業率上升除了觸發股市下跌，亦調升市場對今年美聯儲減息幅度的預期。雖然聯儲局主席鮑威爾在上周記者會，否定9月減息0.5厘的可能，不過花旗最新預期，當局會在9月和11月直接各減息達0.5厘，12月另減0.25厘，較原來每次各減0.25厘的預期提高0.5厘的減幅，至明年中利率區間將降至3厘至3.25厘，累計減息2.25厘。摩根大通亦預期，美聯儲會在9月和11月減息0.5厘，並在隨後各次會議減息0.25厘。

此外，高盛雖然維持9月減息0.25厘的預期，認為7月數據對就業市場疲弱情况有所誇大，不過若8月就業數據同樣疲弱，不排除9月有機會減息0.5厘。該行將全年減息次數，從9月和12月兩次，增加11月亦會減息一次。

分析：市場認為美太遲減息

據芝商所FedWatch工具顯示，上周五市場仍較多預期9月減息0.25厘，概率為78%。美聯儲是次周期太遲開始控制通脹，導致在2022年3月開始加息後，及後數次需以0.5厘甚至0.75厘幅度加息，Mischler金融集團利率銷售和交易董事總經理Tony Farren表示，市場開始認為美聯儲今次減息來得太遲。

芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）回應就業數據弱於預期時，表示當局不會對任何單一數據反應過度，至下次議息前當局還會有大量經濟數據。不過，若通脹繼續放緩，勞動市場降溫惡化至無法實現充分就業，當局必會採取行動。他又指減息時機和規模取決於經濟表現，若經濟有此需要，通常不會只減息一次。

投資者憂慮美國經濟步入衰退，資金從股市流向美國國債避險，上周五美10年期國債孳息率急跌4.62%至3.792厘，為一年以來收市新低。對政策利率敏感的2年期債息率則跌至去年5月以來新低，收報3.882厘。

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