報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
經濟
2024年8月3日星期六
睇樓手冊
日韓台小股災 港股瀉359點跑贏亞股 市場憂經濟前景 全球晶片股重創
人幣沽盤平倉 在岸價升近1%高見7.1825
蘋果上季多賺8% 大中華銷售跌6.5%
據報逼騰訊字節跳動堵App付款漏洞
非港居民申匯豐卡 免入息豁免叫停
保監罰友邦2300萬 指反洗錢存問題 未能識別「政治人物」客戶 歷來最大罰單
太古地產香港內地商場銷售齊跌
陳翊庭：中國戰略屬港交所核心兼王牌
GUM：7月MPF升0.4% 人均賺1160元
奈雪的茶盈警 料經調整虧損最多4.9億
開元信德被禁為內企境外上市審計5年
新東方澄清：不存在辭退董宇輝
沙特主權基金與內銀等簽3900億MoUs
美新職遠少預期 道指曾挫900點 失業率4.3%近3年高 市場押注9月減息半厘
英特爾盈轉虧兼停派息 股價早段挫近三成
美憂壟斷 據指查Nvidia購以色列AI初創
內地客3.3億購「海味大王」九龍塘大屋 年半來區內最大宗成交 呎價5.1萬
貝沙灣2期3房戶 獲外區客6.2萬承租
CCL終止六連跌 按周升0.21%
Wetland Seasons Bay單日沽5伙
新地南京ifc商場開幕 涉逾百萬呎
一太：港結構性轉變 導致零售下滑
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
日韓台小股災 港股瀉359點跑贏亞股 市場憂經濟前景 全球晶片股重創
人幣沽盤平倉 在岸價升近1%高見7.1825
蘋果上季多賺8% 大中華銷售跌6.5%
據報逼騰訊字節跳動堵App付款漏洞
非港居民申匯豐卡 免入息豁免叫停
保監罰友邦2300萬 指反洗錢存問題 未能識別「政治人物」客戶 歷來最大罰單
太古地產香港內地商場銷售齊跌
陳翊庭：中國戰略屬港交所核心兼王牌
GUM：7月MPF升0.4% 人均賺1160元
奈雪的茶盈警 料經調整虧損最多4.9億
開元信德被禁為內企境外上市審計5年
新東方澄清：不存在辭退董宇輝
沙特主權基金與內銀等簽3900億MoUs
美新職遠少預期 道指曾挫900點 失業率4.3%近3年高 市場押注9月減息半厘
英特爾盈轉虧兼停派息 股價早段挫近三成
美憂壟斷 據指查Nvidia購以色列AI初創
內地客3.3億購「海味大王」九龍塘大屋 年半來區內最大宗成交 呎價5.1萬
貝沙灣2期3房戶 獲外區客6.2萬承租
CCL終止六連跌 按周升0.21%
Wetland Seasons Bay單日沽5伙
新地南京ifc商場開幕 涉逾百萬呎
一太：港結構性轉變 導致零售下滑
周末睇樓好去處
日韓台小股災 港股瀉359點跑贏亞股 市場憂經濟前景 全球晶片股重創
人幣沽盤平倉 在岸價升近1%高見7.1825
蘋果上季多賺8% 大中華銷售跌6.5%
據報逼騰訊字節跳動堵App付款漏洞
非港居民申匯豐卡 免入息豁免叫停
保監罰友邦2300萬 指反洗錢存問題 未能識別「政治人物」客戶 歷來最大罰單
太古地產香港內地商場銷售齊跌
陳翊庭：中國戰略屬港交所核心兼王牌
GUM：7月MPF升0.4% 人均賺1160元
奈雪的茶盈警 料經調整虧損最多4.9億
開元信德被禁為內企境外上市審計5年
新東方澄清：不存在辭退董宇輝
沙特主權基金與內銀等簽3900億MoUs
美新職遠少預期 道指曾挫900點 失業率4.3%近3年高 市場押注9月減息半厘
英特爾盈轉虧兼停派息 股價早段挫近三成
美憂壟斷 據指查Nvidia購以色列AI初創
內地客3.3億購「海味大王」九龍塘大屋 年半來區內最大宗成交 呎價5.1萬
貝沙灣2期3房戶 獲外區客6.2萬承租
CCL終止六連跌 按周升0.21%
Wetland Seasons Bay單日沽5伙
新地南京ifc商場開幕 涉逾百萬呎
一太：港結構性轉變 導致零售下滑
prev
next