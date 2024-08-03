新地南京ifc商場開幕 涉逾百萬呎

另他又指出，在南京市委市政府推進高水準對外開放的不懈努力下，也在區委區政府的關心支援下，南京ifc商場在項目規劃、建設、招租，以及商場試業均進展順利。

新地執行董事郭基泓表示，南京ifc是集團自1998年於香港首創ifc品牌後，第三度以ifc品牌塑造的新商業地標。

南京ifc商場以高端時尚為定位，匯聚168家高端零售、時尚服飾、珠寶腕表、餐飲品牌等，其中包括多家亞洲及全球旗艦店，另有三成品牌更是首次進駐南京，逾五成品牌首度進駐河西中央商務區等。

雲集國際品牌 打造高端消費場所

引入獨家首店不僅激發了市場經營活力，將釋放顧客消費潛力，吸引更多品牌落戶南京，打造高端消費新場景的美好願景。

資料顯示，南京ifc商場共有9層，樓面逾107萬方呎，匯聚眾多頂級奢侈品牌旗艦店，多間旗艦店的空間設計更創下全球或亞洲之首，如Chanel開設全亞洲唯一擁有戶外空間的雙層旗艦店，擁有高級珠寶和腕表展示區；另Louis Vuitton則開設最新設計風格的全國雙層旗艦店，特設生活藝術家具系列等。