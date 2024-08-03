Wetland Seasons Bay單日沽5伙

上述Wetland Seasons Bay第3期最新售出的5伙，據成交紀錄冊顯示，分佈於第6A、6B座，屬實用面積介乎350至502方呎的一房至3房單位，成交價521.4萬至715萬元不等、折合實呎14,143至14,897元不等。

柏蔚森III昨連沽4伙

至於新世界（0017）、遠展（0035）合作發展的啟德跑道區柏蔚森III，上月開售至今累沽274伙、套現總額逾18.8億元，昨日亦連沽4伙，包括第1座8樓A室，實用面積666方呎3房1套連儲物室間隔，望九龍灣內海景，成交價1417.8萬元、實呎21,288元，成交價創項目新高紀錄。

另外的3宗成交均屬有海景的兩房戶，包括第1座8樓F室，實用面積382方呎，成交價662.6萬元、實呎17,346元；第1座12樓F室，實用面積同為382方呎，成交價673.2萬元、實呎17,623元；第1座3樓B室，實用面積382方呎，成交價776.2萬元、實呎20,319元。

新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣表示，隨着下月美國聯儲局減息預期升溫，有機會推動更多用家轉租為買，加快入市步伐。她續指出，柏蔚森系列的買家，採用即供付款的比列高約七成。

黃金海灣‧意嵐一房售329萬

此外，「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際發展的屯門青山公路黃金海灣‧意嵐，新售出第5B座15樓G室，屬實用面積328方呎一房戶，成交價328.9萬元、實呎1萬元，令項目累沽單位總數增至近320伙，而明日進行的第三輪銷售，將以先到先得的形式開賣139伙，整批折實均呎逾1.18萬元。