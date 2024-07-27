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經濟

香港地產

CCL終止六連跌 按周升0.21%

【明報專訊】反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL終止六連跌，最新報141.11點，按周升0.21%。本周指數主要反映7月13日啟德柏蔚森I首輪銷售，以及7月8日屯門黃金海灣‧意嵐公布首張價單折實平均呎價見同區8年新低當周的市况。發展商減價推售新盤，首輪銷情理想，而且市場憧憬減息，樓市氣氛略為回穩。

8月1日美國聯儲局及本港大型銀行宣布維持利率不變，以及8月4日屯門黃金海灣第1期意嵐第3輪推售139伙，對本地二手樓價的影響將於8月下旬公布的CCL才開始反映。中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，發展商減價推盤刺激銷情，而且市場憧憬減息，令樓市氣氛稍回穩，惟本周CCL仍處近8年低位，重返2016年10月初水平，而今年則累跌4.14%，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌26.25%。

周末二手睇樓增2.9%

近6個周末新高

值得留意的是，CCL終止6周連跌，單周微升，惟指數近4周一直於140至141點徘徊，相信整體樓價跌勢不變，但下跌幅度緩慢。

另利嘉閣研究部主管陳海潮稱，美國聯儲局暗示最快下月減息，為市場帶來正面刺激，加上正值暑假傳統租務旺季，覓盤人數增多，全港50個指標屋苑共錄880組客戶，今明兩天預約睇樓，較上周同期855組增2.9%，為近六個周末新高。分區方面，港島8個屋苑錄120組客預約睇樓，按周持平；九龍21個屋苑錄260組客預約睇樓，按周升6.1%；新界21個屋苑錄500組客預約睇樓，按周升2%。

相關字詞﹕預約睇樓 減息 美國聯儲局 中原城市領先指數CCL

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