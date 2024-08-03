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經濟

香港地產

內地客3.3億購「海味大王」九龍塘大屋 年半來區內最大宗成交 呎價5.1萬

【明報專訊】雖然近月樓市交投回落，但豪宅物業交投活躍，過去一年多先後多次入市的「海味大王」庾柱林家族，其持有多年作自住的九龍塘德雲道7號大屋，新近獲具內地背景人士以3.33億元承接，為近一年半以來區內最大宗豪宅成交個案，以現有物業計，實呎亦超過5萬元，屬理想價水平。

上述德雲道7號，現有物業樓高3層，實用約6532方呎，資料顯示，物業上月以3.33億元沽出，實呎約50,980元。資料顯示，物業由TOP SPRING HOLDING（PTC）LIMITED於2008年以1.15億元購入，公司董事為庾柱林，當年購入時為屋地，庾柱林及相關人士其後進行重建，據悉為自住物業，並曾以1615萬元補地價。至於物業新買家，名字以普通話拼音，料為具內地背景人士。

事實上，雖然區內不時錄得屋地成交，不過，同區對上一宗最大額買賣個案，為第一集團持有的根德道20號物業，消息指出，物業於2022年底「賣殼」（即公司轉讓形式）售出，當時有指成交價約4.2億元水平，以批則樓面約6517方呎計，呎價約6.4萬元。

去年共斥近1.9億連掃豪宅及商舖

值得一提是，庾柱林及相關人士近年先後購入多個物業，包括去年底以7000萬元向寶聲集團第三代、已故教育家陳樹渠第二子陳燿陽，及其妻、前港姐亞軍李明慧購入西半山羅便臣道1號一伙被稱為「豪華遊艇之家」複式大宅，以實用面積2626方呎計，實呎26,657元，為屋苑約5年半以來首宗二手成交。此外，庾柱林去年亦以共1.18億元購上環文咸西街4號全幢舊樓及文咸西街地舖。

伯恩光學楊建文11億掃種植道46號

另外，近年多次出手購入工商物業的伯恩光學始創人楊建文，上月則以11億元購入山頂種植道46號豪宅項目全數4幢洋房，以整個項目總實用面積16,986方呎計，實呎約6.48萬元，成為「撤辣」後一手市場最大宗成交。

LP6一房406萬沽 6年實蝕36%

其他住宅方面，市場消息指出，將軍澳日出康城連錄蝕讓，其中LP6 3座高層J室，實用307方呎，一房間隔，以406萬元沽出，實呎13,225元。原業主2018年以601萬元一手購入單位，持貨約6年，帳面勁蝕195萬元，若連使費料實蝕約220萬元或約36%，為屋苑入伙以來最大宗蝕讓個案。利嘉閣分行助理分區市務經理蕭浩麟表示，青衣藍澄灣2座低層H室，實用451方呎，兩房間隔，以490萬元承接，實呎10,865元；原業主2020年約600萬元買入，帳面蝕讓110萬元或18%，連使費料實蝕約140萬元或逾兩成。

明報記者

相關字詞﹕蝕讓成交 日出康城 伯恩光學始創人楊建文 豪宅成交 德雲道7號 庾柱林 海味大王

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