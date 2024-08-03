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經濟
國際金融

英特爾盈轉虧兼停派息 股價早段挫近三成

【明報專訊】英特爾（Intel）（美：INTC）繼續在AI競賽落後，曾是最賺錢的數據中心業務，次季銷售額按年跌3%。該公司整體季度收入按年跌1%至128.3億美元，並按年轉虧，錄得16億美元虧損，相比去年同期利潤為14.8億美元。英特爾預計，第三季收入可能跌至125億美元，較去年同期跌12%，並預計每股盈利再現虧損，反映其仍然難以AI領域站穩陣腳。該股昨早段挫近三成，今年以來截至周四，股價累計跌逾四成。

裁1.5萬人 全年資本支出削逾兩成

面對黯淡的前景，英特爾宣布裁員15%，在11萬員工當中，約1.5萬人將被裁員，是該公司價值1000億美元的削減開支計劃的一部分。英特爾另宣布，將由第四季起暫停派息，直至「現金流提升至更高的可持續水平」。英特爾自1992年以來一直支付股息。英特爾準備將全年資本支出削減超過兩成，反映其在AI競爭所面臨的困境。

英特爾行政總裁Pat Gelsinger表示，英特爾的收入未如預期般增長，且沒有充分受惠於AI等強大趨勢，在這情况下需要「更大膽的行動」，解決成本太高而利潤太低的問題，「從根本上改變經營方式」。

英特爾稱，消費和商業支出減弱，情况以中國尤甚。市場重視用於AI的雲端伺服器，也導致英特爾的整體潛在市場（TAM）減少。

客戶已將大部分數據中心支出，轉向購買Nvidia的圖像處理器（GPU），影響到英特爾的CPU銷情。超微半導體（美：AMD）及高通（美：QCOM）等，也從英特爾手上搶走市場份額，令英特爾的定價需要更具競爭力，影響了季度收入。Gelsinger將次季虧損，歸因於加快生產能夠處理AI任務的Core Ultra PC晶片。他預期下半年的環境，較之前預計困難。部分市場人士認為，英特爾的道指成分股地位，是時候被Nvidia取代。

網上銷售升幅放緩 亞馬遜挫一成

隨着零售市道轉弱，電商巨頭亞馬遜（美：INTC）次季網上銷售額按年升幅放緩至5%。亞馬遜指出，北美銷售收入增長遜於內部預期，消費者「降級消費」，尋求較便宜的貨品，加上面對Shein和Temu的廉價貨品挑戰，令亞馬遜貨品的平均售價降低。儘管亞馬遜關鍵的AWS雲計算業務收入增長再次加快，但投資者卻關注其零售銷售表現，其股價開市挫一成。

（綜合報道）

[國際金融]

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