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經濟
國際金融

美新職遠少預期 道指曾挫900點 失業率4.3%近3年高 市場押注9月減息半厘

【明報專訊】美國就業市場降溫的速度比預期快，7月新增的非農就業職位只有11.4萬個，遠低於分析師預期的17.5萬個，而6月的非農就業職位增幅，亦由20.6萬個向下修訂至17.9萬個。就業職位放緩幅度遠超預期之際，7月失業率出乎意料升至4.3%，是2021年10月以來最高，並已連續4個月上升，令市場憂慮美國經濟能否如美聯儲所願實現「軟着陸」。

市場開始認為美聯儲反應太慢，未趕及在本周減息，令本年度餘下時間不得不激進減息，對9月的減息預期亦由0.25厘加碼至半厘。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注9月減息半厘的概率，由數據公布前的兩成，增至六成以上。交易員押注今年底前減息1厘或以上的概率，升至85%，相比數據公布前的概率只有三成。

憂經濟衰退 油價挫3%

經濟轉弱，加上亞馬遜（美：AMZN）及英特爾（美：INTC）的前景預測令市場失望，兩者股價早段分別跌一成及接近三成，拖累科技股及晶片股普遍下跌。美股三大指數延續周四的跌勢，周五早段急挫。道指午夜前挫逾900點，失守4萬點關口。納指午夜前跌3%，較近一個月前所創的歷史高位跌逾10%，落入調整區。標普500指數午夜前亦跌2.6%，有可能創2022年以來最大單日跌幅。美國科技股「七巨頭」當中，只有蘋果（美：AAPL）因銷售增長勝預期而於早段股價上漲。泛歐Stoxx 600指數午夜前跌2.75%。對經濟衰退的擔憂，拖累國際油價午夜前挫3%。

VIX恐慌指數昨晚升至28.64，創52周高位。雖然市場周三曾受到美聯儲準備在9月減息的消息提振，但周四公布的申領失業救濟人數大增，加上ISM製造業指數進一步轉弱，令市場陷入恐慌。

日圓兌港元升至5.3算 期金破頂

美匯指數昨晚低見103.16。日圓兌每美元昨晚升1.6%，漲至146.77，是3月以來高位。每百日圓兌港元升至5.3算。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨跌穿4厘，低見3.841厘，創52周低位。美國10年期國債孳息率昨晚低見3.788厘，跌至去年12月低位。沒有利息收入的金價上漲，期金昨晚曾漲至每盎司2522.5美元創新高。

面對利率持續高企，美國失業率已由去年4月3.4%的半世紀低位顯著回升，令市場憂慮薩姆規則（Sahm Rule）應驗。根據該規則，當現時的3個月平均失業率，比一年前的3個月平均失業率高出0.5個百分點，經濟將陷入衰退。美國今年5至7月的平均失業率為4.13%，而去年同期為3.6%，兩者差距達0.53個百分點。不過《華爾街日報》稱，提出薩姆規則的經濟學家薩姆（Claudia Sahm）本人並不認為美國經濟即將陷入衰退。她認為自新冠疫情以來勞動力供應的變化，包括最近移民激增，都導致薩姆規則誇大了就業市場疲弱程度，但她對事情發展方向感擔憂：失業率處於歷史低位，但一直呈上升趨勢；每月增加的就業人數仍處於歷史高位，但一直呈下降趨勢。

目前美薪酬增幅有所回落。美7月工人時薪按年升幅回落至3.6%，是逾3年來最低水平。

（綜合報道）

[國際金融]

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