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經濟

太古地產香港內地商場銷售齊跌

【明報專訊】太古地產（1972）香港和內地零售物業的零售銷售額在今年上半年幾近齊跌。該集團指出，不包括汽車零售商的銷售額，香港金鐘太古廣場購物商場租用率於6月底雖升至100%，但期內零售銷售額跌13.1%，而太古城中心及東薈城名店倉零售銷售額亦分別下跌4.3%和2.6%。

集團回應稱，面對消費氣氛偏軟，以及港元強勢、外遊趨勢持續及遊客消費模式改變等因素影響，香港零售行業仍然充滿挑戰，在復活節和五一黃金周假期期間情况尤其顯著。

集團：將優化商戶組合

集團指出，旗下香港商場全部租出，將優化商場租戶組合，推出推廣活動和會員計劃以刺激零售表現，加上內地旅客在香港購物免稅額提高，預料商場銷售表現將保持堅穩。於第二季，太古廣場推出一系列期間限定店及特色概念店，擴大及調整商舖位置，太古城中心有5個新租戶，加強會員計劃及泊車優惠，人流和車流均保持穩定。東薈城名店倉引進新店舖及新租戶形象等。

太古廣場辦公樓租金跌16%

內地5個商場零售銷售額跌介乎3.5%至19.6%，僅上海前灘太古里升0.2%。集團指出，正進行北京三里屯太古里北區和上海興業太古滙結構和改造工程，及成都太古里改造工程，零售銷售額數據未作調整，以反映相關店舖關閉而引致的銷售損失。

本港辦公樓物業上半年表現方面，太古廣場及太古坊的租金分別跌16%和10%，集團指出，在經濟前景不明朗，辦公樓市場持續面對供應過剩和需求疲弱的挑戰，但辦公樓組合維持高租用率，太古廣場出租率於6月底為97%，比去年底跌1個百分點，太古坊出租率在上半年升兩個百分點，至93%。

相關字詞﹕東薈城名店倉 零售銷售額 太古廣場 太古地產

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