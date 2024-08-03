蘋果上季多賺8% 大中華銷售跌6.5%

其中，主要業務iPhone銷售按年跌0.9%，跌幅沒有市場預期2.2%般大。蘋果財務總監Luca Maestri稱，去年9月推出的iPhone 15表現至今良好，整體較上一代iPhone強。

庫克：對大中華長線有信心

外界關注的第二主要市場大中華銷售按年跌6.5%，雖然跌幅按季收窄1.6個百分點，但較市場預期差。與對上一季強調受手機以外其他產品表現較弱不同，管理層今次歸咎於期內美元強勢影響入帳數字，Maestri強調若撇除匯兌因素，跌幅其實小於3%。考慮到現時內地宏觀經濟情况和競爭激烈，感覺公司表現已不錯。

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）補充，大中華新設定和使用的手機破紀錄，雖然不清楚每段時間表現如何，但對長線發展機會繼續非常有信心。

6月發布將於虛擬助理等添加AI之後，蘋果亦視AI是未來推動業績的重要動力，庫克相信能提供充足理由促使用戶換新手機，形容是非常關鍵時期達致有力的升級周期，但強調現時是過早評估實際幫助有多大。而且公司本周曾示意，首批新AI功能不會在9月，即過往推出新手機的月份同步推出，相信要數周之後才能實現，與AI對話工具ChatGPT合作的新功能更要今年底至明年初才可下載。

蘋果對短期業績展望相對謹慎，預期本季收入增長約5%，與上季相若，但略好過市場預期。公司派發每股25美仙股息，加上回購股份，合共向股東回饋320億美元。花旗相信未來焦點仍是各類產品的基本需求，特別是新手機，因為中國市場競爭激烈，整體手機市場亦放緩。

摩根士丹利認為，蘋果上季表現穩定，即使進入新手機推出前的傳統淡季，銷售跌幅不算大，而且服務表現突出，毛利率按年升1.8個百分點至46.3%，好過該行預期，相信9月有望推出的新手機和AI功能將帶動業務跑贏大市，但短期缺乏催化劑，市場觀感未有改變，維持增持評級和273美元目標價。