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經濟

日韓台小股災 港股瀉359點跑贏亞股 市場憂經濟前景 全球晶片股重創

【明報專訊】美國製造業及勞工市場數據遜預期，晶片股如ARM（美：ARM）等業績前景差，英特爾（美：INTC）更宣布裁員兼停派息，周四盤後曾跌約20%，引發英偉達（Nvidia）（美：NVDA）等全球晶片股急挫。在市場憂慮經濟不穩下，日韓台等亞洲主要股市爆發小股災。其中台灣加權指數下跌1004點，創單日最大下跌點數，日本日經平均指數重創2216點，見1987年10月美國「黑色星期一」以來、史上第二大下跌點數。

明報記者 周永雄

港股未能倖免，自4月23日以來再失守17,000點，曾低見16,865點，跌438點，收報16,945點，跌359點，跌2%，失守10天線，但表現優於亞股外圍股市，科指則跌2.6%，收報3385點。

日本加息及日圓匯價向上，以及外圍表現差，日本股市連跌兩日，日經平均指數收報35,909點，跌5.81%，東證指數跌6.1%，為2016年以來最大跌幅。日股3855隻上市股票中，多達3746隻下跌，佔比達97%，幾近全線下跌，當地晶片股捱沽，東京威力科創（日：8035）下挫約12%。而踏入下半年以來，日經平均指數已比6月底累跌逾9%。

台積電兩周累跌16%

市值蒸發1萬億

台灣股市受累股王台積電（台：2330）下挫5.93%，單一股份已令台灣加權指數下跌439點，加上其他重磅科技股如鴻海（台：2317）跌7.9%，和聯發科（台：2330）跌7.63%，台灣加權指數以21,638點收市，下跌約4.4%。外資大舉賣出台股近967億元新台幣（折合約231億港元），賣出金額創單日新高。至於台積電在14個交易日累跌16.38%，市值蒸發約4.6萬億元新台幣（折合約1萬億港元）。

另外，南韓綜合指數跌3.65%，受英特爾業績低迷影響，市場信心受挫，權重股三星電子（韓：005930）跌4.21%，SK海力士（韓：000660）大跌10.4%。

港股失守17000 成交千億

本港方面，港股跌穿17,000點，成交額約1005億元，比周四多約6.9%，67隻藍籌股報跌，上月底發盈警的九龍倉置業（1997）跌4.9%「最傷」，科技股美團（3690）及攜程集團（9961）分別跌4.76%和3.9%，阿里巴巴（9988）也跌2.77%。

至於科指方面，以蔚來（9866）跌7.4%最多，因7月交付量按月下跌，而晶片股華虹半導體（1347）跌5.89%，成科指第二大跌幅股份。

另外，英國減息及經濟憂慮亦觸發國際金融股捱沽，匯控（0005）跌3.66%，渣打集團（2888）跌4.6%。至於港股三大指數更連跌3周，全周計，恒指累跌0.45%，國指累跌0.6%，科指累跌1.7%。

有分析師指出，市場增加對經濟的憂慮，資金加速從股市撤離，轉投美國國債市場，導致歐美日韓股市近日下跌。由於減息周期展開，市場及央行焦點已從通脹轉向經濟層面，市場亦朝向憂慮經濟衰退方向，股市以及大宗商品將普遍受壓。

相關字詞﹕九龍倉置業 台積電 台灣加權指數 日經平均指數 英特爾

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