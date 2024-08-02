明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

紅茶冰室觀塘店營業至8月15日

【明報專訊】近月本港有不少食肆結業，就連「網紅店」亦不例外。備受「小紅書」推介的紅茶冰室，其中位於觀塘中海日昇中心分店，早前已由業主推出放租，據悉舖位新近以約50萬元租出，而該店職員亦向本報透露，該店將營業至本月15日。

上述紅茶冰室觀塘分店位於中海日昇中心地下D舖，面積約8340方呎，由於位處傳統工貿區，每逢午餐時段均大排長龍，加上小紅書推介，即使假日亦有不少食客。該舖由紅茶冰室承租數年，據悉近年每月租金約56萬元，呎租約67元水平。

傳新租客約50萬承租 低舊租一成

不過早前已有市場消息指出，業主鄧成波家族將該舖以約60萬元招租，即紅茶冰室有機會結業。最新市場消息指出，紅茶冰室曾有意以月租約45萬至48萬元續租，較舊租減14%至19%，惟最終舖位由另一商戶租用，估計最新月租約50萬元水平，較紅茶冰室舊租低約10%，最新呎租約60元。

本報昨嘗試聯絡鄧成波兒子鄧耀昇查詢，惟未成功聯絡上，而本報記者向紅茶冰室店員查詢，店員指該分店將營業至本月15日。

資料顯示，舖位由已故舖王鄧成波家族於2016年以約2.5億元購入，若以月租約50萬元計，租金回報約2.4厘。值得一提的是，鄧成波家族持有該廈一籃子物業，包括9個舖位、大型廣告位及5樓12個車位，單計舖位面積約18,427方呎，早前已於市場上放售，近日市值約3.8億元。此外，市場消息指出，曾為中環翠華餐廳其中一部分的中環威靈頓街香港工商大廈一樓舖，面積約1929方呎，最新以約8.9萬元租出，呎租約46元，較上手租客一家法國餐廳於約3年前租用時的租金約19萬元低約53%。

另利嘉閣（工商舖）聯席市務董事朱明杰表示，佐敦文英街1至23號地下17號舖位，面積約750方呎，業主現叫價約1600萬元放售，呎價約21,333元。上述舖位現由蛇羹店「蛇王如冰室」承租，月租約4.6萬元，按意向價計算，租金回報約3.45厘。舖位業主1991年透過Golden Favor Development Limited名義以約230萬元購入，公司董事包括黃騰方等，與被稱為「劏房大王」之投資者名字相同，料為同一人，現放售價較當時購入價高約1370萬元或近9倍。

相關字詞﹕舖位租務 餐廳結業 中海日昇中心 鄧成波家族 翠華餐廳 紅茶冰室

上 / 下一篇新聞

港銀維持P不變 分析料明年初才降 拆息全線挫 金管局：美減息存變數小心風險
港銀維持P不變 分析料明年初才降 拆息全線挫 金管局：美減息存變數小心風險
鮑威爾：最快9月減息 不會一次過降0.5厘
鮑威爾：最快9月減息 不會一次過降0.5厘
英減息 匯控倫敦股價較港低3.4%
英減息 匯控倫敦股價較港低3.4%
中國財新製造業PMI見49.8 遜預期 8個月來首收縮
中國財新製造業PMI見49.8 遜預期 8個月來首收縮
彭博：人行擬延後每月MLF操作 先公布LPR
彭博：人行擬延後每月MLF操作 先公布LPR
港6月零售總銷貨值跌幅收窄至9.7% 連跌4個月 零售協會：跌勢或持續至明年初
港6月零售總銷貨值跌幅收窄至9.7% 連跌4個月 零售協會：跌勢或持續至明年初
DFI中期多賺1.3倍 美心盈利倒退31%
DFI中期多賺1.3倍 美心盈利倒退31%
新世界擬4億美元回購兩批美元債
新世界擬4億美元回購兩批美元債
績後評價兩極 大行看好匯控看淡恒生
績後評價兩極 大行看好匯控看淡恒生
百威亞太次季少賺9%
百威亞太次季少賺9%
內地二手住宅均價連跌27月
內地二手住宅均價連跌27月
英減息0.25厘 4年來首降 英鎊兌港元曾失守10算 1個月新低
英減息0.25厘 4年來首降 英鎊兌港元曾失守10算 1個月新低
Meta次季利潤升逾七成 美製造業收縮累納指跌1%
Meta次季利潤升逾七成 美製造業收縮累納指跌1%
美10年國債息跌穿4厘 期金破2500美元新高
美10年國債息跌穿4厘 期金破2500美元新高
楊智佳：創科現價可吸 首站挑戰120元
楊智佳：創科現價可吸 首站挑戰120元
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
方保僑：網絡安全與ESG的交匯點
方保僑：網絡安全與ESG的交匯點
植耀輝：恒指短期難上250天線
植耀輝：恒指短期難上250天線
技術取勝：華晨整固後或挑戰4.5元
技術取勝：華晨整固後或挑戰4.5元
盧駿匡：恒指料8月上旬見底回升
盧駿匡：恒指料8月上旬見底回升
劉思明：濠賭股對壞消息免疫 可小注投機
劉思明：濠賭股對壞消息免疫 可小注投機
周顯：所有政策皆有利弊
周顯：所有政策皆有利弊
湯文亮：港銀困局是負資產太多
湯文亮：港銀困局是負資產太多
墨爾本樓價一年升3% 人口增望減息撐後市
墨爾本樓價一年升3% 人口增望減息撐後市
入市前勿忽視三大稅項 留意計法
入市前勿忽視三大稅項 留意計法
憧憬美減息 用家無睇樓1328萬購太古城 養和醫院家族低高峰價15%入市陽明山莊
憧憬美減息 用家無睇樓1328萬購太古城 養和醫院家族低高峰價15%入市陽明山莊
東立：南天第獲大手客悉數洽購3洋房
東立：南天第獲大手客悉數洽購3洋房
機師1.95萬破頂價租東環兩房
機師1.95萬破頂價租東環兩房
新地12商場增百萬獎賞 賀港隊佳績
新地12商場增百萬獎賞 賀港隊佳績