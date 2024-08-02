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經濟
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投資策略

墨爾本樓價一年升3% 人口增望減息撐後市

【明報專訊】市場普遍預期美國在9月減息，而澳洲及歐洲有機會跟隨，房地產中介CREATE發表報告指出，過去一年墨爾本樓價微升3%。而推動墨爾本房價上升主要是空置率下降，因為墨爾本強勁的經濟和不斷增長的人口，為物業價格升值提供了有利條件。

隨着澳洲保持利率穩定和通脹得到控制，墨爾本的房地產市場預計將持續做好。CREATE發表的報告顯示，隨着買家和賣家信心的增強，並預計尋求優質物業的投資者和買樓活動將會增加，支持樓價及租金將繼續上升。畢馬威亦發表最新房地產報告，預測未來6個月澳洲全國樓價將上升5.3%，2025年將上升5.6%。其中墨爾本樓價升幅最大，為6.5%，其次是坎培拉，升幅為6%，即使升幅最低的布里斯班亦料升5.1%。

租金貴 推動租轉買需求

報告亦指出今年首季公寓價格上升了6.1%，但下半年增長有機會放緩，主要是移民速度放緩及利息處於高位所影響。畢馬威預期，隨着澳洲央行開始減息，2025年樓價開始略微加速上升，租金預計在未來兩年將上升4%至5%。畢馬威首席經濟學家BrendanRynne表示：「今年雖然受利率高、通脹高、消費者信心低迷這些因素影響，但澳洲物業市場價格仍堅挺，主因需大過求。同時勞動力強勁及失業率偏低，業主面對利率上升還能應付。由於供應短缺，雖然我們預測澳洲政府相關部門批准售樓數目有所增加，但仍落後需求，並需要時間才能有新樓竣工，而且持續高昂的租金成本促使租樓者轉為買樓，從而推高了需求。」

他表示，近月移民數目減少、高利率及失業率預期上升，故樓價升幅有機會放緩，外國投資活動也尚未恢復到兩年前的水平。但他對未來18個月樓價仍有信心，尤其是在2025年，澳洲央行開始減息對樓價有所支持。

澳洲去年樓價中位數近76萬澳元

根據CoreLogic公布的2023年澳洲樓價中位數為75.77萬元（澳元，下同），相比2022年的70.86萬元，整體升幅約8.1%。而在澳洲的第二大城市墨爾本，2023年的樓價中位數為78.04萬元，相對2022年升了3.5%。截至今年4月，中位數為78.32萬元，整體波動幅度不大，可見墨爾本樓價已達穩定狀况，預估今年無外力因素影響，墨爾本樓價持平至有輕微升幅。

根據澳洲統計局（ABS）統計，墨爾本是該國上年人口增長第二多的城市，由於人口增長快速，故墨爾本買樓收租是一個不錯的選擇。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]

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