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經濟
2024年8月2日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
港銀維持P不變 分析料明年初才降 拆息全線挫 金管局：美減息存變數小心風險
鮑威爾：最快9月減息 不會一次過降0.5厘
英減息 匯控倫敦股價較港低3.4%
中國財新製造業PMI見49.8 遜預期 8個月來首收縮
彭博：人行擬延後每月MLF操作 先公布LPR
港6月零售總銷貨值跌幅收窄至9.7% 連跌4個月 零售協會：跌勢或持續至明年初
DFI中期多賺1.3倍 美心盈利倒退31%
新世界擬4億美元回購兩批美元債
績後評價兩極 大行看好匯控看淡恒生
百威亞太次季少賺9%
內地二手住宅均價連跌27月
英減息0.25厘 4年來首降 英鎊兌港元曾失守10算 1個月新低
Meta次季利潤升逾七成 美製造業收縮累納指跌1%
美10年國債息跌穿4厘 期金破2500美元新高
楊智佳：創科現價可吸 首站挑戰120元
澳元定存高息精選
方保僑：網絡安全與ESG的交匯點
植耀輝：恒指短期難上250天線
技術取勝：華晨整固後或挑戰4.5元
盧駿匡：恒指料8月上旬見底回升
劉思明：濠賭股對壞消息免疫 可小注投機
周顯：所有政策皆有利弊
湯文亮：港銀困局是負資產太多
墨爾本樓價一年升3% 人口增望減息撐後市
入市前勿忽視三大稅項 留意計法
憧憬美減息 用家無睇樓1328萬購太古城 養和醫院家族低高峰價15%入市陽明山莊
東立：南天第獲大手客悉數洽購3洋房
紅茶冰室觀塘店營業至8月15日
機師1.95萬破頂價租東環兩房
新地12商場增百萬獎賞 賀港隊佳績
技術取勝：華晨整固後或挑戰4.5元
【明報專訊】頤海反彈料12.5元遇阻（圖）
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