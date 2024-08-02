美10年國債息跌穿4厘 期金破2500美元新高

美聯儲主席鮑威爾明言9月可能減息，加上周四公布的經濟數據轉弱，都鞏固了減息預期。在截至7月27日當周，美國首次申領失業救濟人數按周增加1.4萬人，至總數24.9萬人，遠高於分析師預期的23.5萬人，是接近一年高位。

美首申領失業金人數近一年最多

在截至7月20日當周，持續申領失業救濟人數按周增加3.3萬人，總數增至187.7萬人，是2021年11月以來最高。

除了申領失業救濟人數激增，美國製造業活動亦繼續收縮，7月ISM製造業指數降至46.8，是去年12月以來最低。Vital Knowledge的分析師Adam Crisafulli指出，ISM下滑是美國經濟增長降溫的最新迹象，反映美聯儲應在本周就開始減息，而不是等到9月才採取行動。

此外，著名對冲基金經理阿克曼（Bill Ackman）的封閉式對沖基金Pershing Square USA，在大幅削減集資目標後，取消首次公開募股（IPO）。阿克曼最初打算透過此次IPO集資約250億美元，但到本周他已把集資目標下調逾九成至大約20億美元，並最終撤回IPO。

（綜合報道）

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