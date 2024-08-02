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經濟
國際金融

Meta次季利潤升逾七成 美製造業收縮累納指跌1%

【明報專訊】facebook母企Meta（美：META）次季核心的數碼廣告收入維持迅速增長，整體利潤更按年大增逾七成至135億美元，緩和了市場對其在AI領域大舉投資的擔憂，Meta早段股價升一成。Meta的強勁業績，有助提振市場對AI及科技股的投資情緒，加上美聯儲釋出9月可能減息的信號，美股三大指數早段延續周三的升勢，納指早段升約1%。惟在ISM製造業指數跌至46.8遠低於預期的48.8後，市場焦點轉為憂慮經濟前景，納指高位急挫，倒跌約1%。

憂經濟前景 道指曾跌500點

AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）的股價繼周三急升13%後，昨早段再升2%。除特斯拉（Tesla）（美：TSLA）以外，美國科技股「七巨頭」早段全數上漲。不過昨晚公布的美國7月ISM製造業指數跌至46.8，進一步落入活動收縮水平，是去年12月以來最低。道指在數據公布後由升轉跌，午夜前跌幅擴大至500點。

過去12個月，Meta股價升近50%，這主要由於AI技術的突破，提高了該公司的廣告定位能力。Meta行政總裁朱克伯格表示，AI「助用戶找到更好的內容，並使廣告體驗更具效率」。

Meta次季收入按年增長22%至391億美元，其中98%收入來自廣告，相比Alphabet旗下Google的季度廣告收入按年僅增11%，增幅只有Meta一半。雖然Alphabet與微軟的核心業務收入增長未如理想，它們卻大幅增加AI投資，以致股價在業績公布後受壓。相比下，Meta的支出相對克制，其次季資本支出84.7億美元，按年增長約33%。反觀Alphabet的季度資本支出按年增長逾九成，而微軟增長近八成。

朱克伯格：須部署更多AI設施

朱克伯格指出，未來訓練新AI模型所需的資源將急劇增加，因此需部署更多AI設施。他預期Meta AI有望在今年底前，成為全球最多人使用的AI助手。截至6月底，Meta所有軟件的每日活躍用戶超過32.7億，按年增長7%。

另一方面，晶片架構設計巨頭安謀（Arm）（美：ARM）的季度收入按年增長近四成，但維持全年銷售指引不變，令原本期望安謀可以像Nvidia等晶片商般收入節節攀升的投資者感到失望。安謀早段股價挫一成。安謀並不認為以生成式AI為導向的晶片架構設計能帶來即時好處。該公司目前的主要收入來自半導體設計的授權費，並向使用了其技術的晶片收取版稅。安謀預計，可能需要數年時間，才能從今年批出的晶片設計賺取顯著收益。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕安謀（Arm） 資本支出 廣告

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