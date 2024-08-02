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經濟
國際金融

英減息0.25厘 4年來首降 英鎊兌港元曾失守10算 1個月新低

【明報專訊】英倫銀行啟動減息周期，宣布減息四分之一厘，將基準利率由5.25厘的16年高位，下調至5厘，符合市場預期，是該央行自2020年新冠疫情爆發以來首次減息。投票支持減息的英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）周四表示，通脹壓力已足夠緩解，促使「我們今天可以減息」，但他強調這並非英倫銀行急速減息的開始。貝利重申，需確保通脹在較低水平，避免太快減息，又或減幅太大。他未有透露利率路徑，僅表示利率政策將在逐次會議決定。市場人士最新預計，英倫銀行將在今年底前再減息一至兩次。英鎊兌美元昨晚低見1.2755（約9.97港元），是1個月低位。

美聯儲主席鮑威爾周四凌晨釋出9月可能減息的信號後，交易員押注英倫銀行同日減息的概率上升。掉期市場數據顯示，交易員周四預期英倫銀行減息的概率為65%，較7月中的40%顯著提升。英倫銀行的貨幣政策委員昨最終以5票對4票的微弱優勢，議決減息。投反對票的4名委員，傾向維持利率不變。反對減息的英倫銀行首席經濟學家Huw Pill警告，英國的通脹壓力仍根深蒂固。

央行行長：非急速減息開始

凱投宏觀的經濟學家Ruth Gregory表示，鑑於央行表決結果勢均力敵，加上貝利對未來減息表示審慎，這決定算是「鷹派減息」（hawkish cut），英倫銀行似乎希望在進一步減息之前，看到更多通脹壓力減弱的證據。

英國5月和6月的消費者物價指數（CPI）按年變幅回落至英倫銀行的2％目標。不過由於能源價格回落的影響將超出年度比較，預計今年下半年的CPI將會回升。英倫銀行預計，今年整體通脹率將由2%升至2.7%，然後在明年放緩。該央行預計，到2026年，通脹率將回落至1.7%，並在2027年再降至1.5%。

分析料年底前再降利率

PGIM Fixed Income的經濟學家Katharine Neiss表示，英倫銀行對今年稍後通脹上升的預測，預示9月可能不會進一步減息。不過若英國政府在10月財政預算未加入激進的財政措施，英倫銀行在今年稍後仍可能再次減息。

彭博社稱英倫銀行審慎降息反映遏抑通脹已取得進展，但戰鬥尚未完結。英倫銀行未有為下次減息時點提供前瞻指引，但會議紀錄基調表明央行並不急於再次減息。彭博社預計 英倫銀行將在11月再次減息。在減息周期啟動後，英倫銀行將今年GDP增長預測，由0.5%上調至1.25%，並預計明年將增長1%。

（綜合報道）

[國際金融]

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