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經濟

績後評價兩極 大行看好匯控看淡恒生

【明報專訊】匯控（0005）及恒生（0011）已於本周三公布第二季業績，券商績後對同系兩家銀行看法兩極。大行普遍認為匯控除第二季基本稅前利潤超出預期、預期信貸損失（ECL）低於預期、新一輪回購計劃超預期或合乎預期，疊加上調淨利息收入及下調及ECL指引，多家券商均看好匯控績後表現，部分上調目標價（見表1）。反觀恒生績後遭大行普遍看淡，因其於本港商業房地產（CRE）不良貸款（NPL）率有上升迹象，令普通股權一級資本比率（CET1）下跌，部分下調恒生目標價（見表2）。

匯控季績勝預期 部分大行上調目標價

高盛發報告指出，由於匯控第二季的盈利勝預期，以及明年ROTE指引高於市場所預期的14%，料對匯控將有正面反應，維持匯控港股及倫敦股份的「買入」評級，並分別將兩者股價目標由81港元及828便士，上調至84港元和858便士。

高盛指出，匯控於季內基本稅前利潤達91億美元，分別高出高盛及市場預期15%和17%，同時其撥備水平亦低於高盛預期，而新宣布30億美元股份回購計劃符預期。指引方面，高盛指匯控公布2025年新有形股東回報率（ROTE）指引為14%至16%，而淨利息收入上調至430億美元，及下調信貸成本指引，匯控整體表現超出高盛所預期。

美銀最淡

降恒生評級至「跑輸大市」

至於券商對於恒生績後看法，當中美銀證券最淡，該行最近報告指恒生於CRE貸款風險，以及對港CRE不良貸款（NPL）覆蓋率較低，或會影響恒生未來股票回購計劃的可持續性，將恒生評級由「買入」下調至「跑輸大市」，亦將目標價由103.5元下調11.5%至91.6元。

該行亦提到截至6月底，恒生的本港CRE不良貸款撥備率為9.2%，而內地CRE不良貸款撥備率為56.9%。美銀憂慮若本港經濟進一步變差，以及美國減息步伐拖慢，會令恒生的貸款成本上升。

相關字詞﹕回購 不良貸款率 不良貸款 淨利息收入 券商 預期信貸損失 評級 目標價 恒生 匯控

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