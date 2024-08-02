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經濟

港6月零售總銷貨值跌幅收窄至9.7% 連跌4個月 零售協會：跌勢或持續至明年初

【明報專訊】統計處公布，本港6月零售業總銷貨值臨時數字為298.69億元，按年跌9.7%，連跌4個月，但較上月按年跌幅收窄，亦勝市場預期的跌11.8%。上半年來看，零售業總銷貨值臨時估計按年跌6.6%。政府發言人表示，零售業界短期仍面對挑戰，但中央多項惠港措施、港府推動盛事經濟，對業界應有幫助。香港零售管理協會主席謝邱安儀於網上記者會上預計，跌勢或持續至明年初，冀業主減租助業界度過轉型期。

明報記者 黃志偉

按分項劃分，月內按年跌幅較大的「珠寶首飾、鐘表及名貴禮物」跌23.1%至42.77億元，但按月增7.0%。由於煙草稅提升，「酒類飲品及煙草」貨值按年升12.6%，但數量指數跌5.8%。另一方面，今年次季按季比較，經季節調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌5.8%，而總銷貨數量的臨時估計則下跌6.8%。

珠寶鐘表等按年跌23.1%

謝邱安儀指出，7月中暑假開始多了家庭外出消費為月底或8月外遊作準備，部分抵消長假期利好，而奧運賽事直播亦帶動部分商場人流，惟未能反映到店舖生意上。同時，去年同期因派發電子消費券以致基數較高、金價高企、港人北上消費和旅客消費模式改變等因素影響下，約八成半受訪會員料7月、8月生意錄得跌幅。

她預計，零售銷售跌勢或持續至明年初，因港人外遊、北上消費和遊客消費模式改變等因素不會短期內改變，冀透過免稅額實施、聯儲局減息令港元轉弱，加上業界成功轉型，吸引本地和遊客在港消費。她續稱，由於今年3月基數較低，明年3月後零售銷售或呈現升幅。

謝邱安儀籲業主減租助轉型

另外，約七成半受訪會員表示租金佔營業額的百分比有所上升，謝邱安儀呼籲業主可在租金上向企業提供援助，例如6個月、9個月以至12個月的租金紓緩措施，或按照營業額來收取租金；若固定租金，冀減至少三成，需時約12個月，與業界共同面對轉型過渡期。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒認為，6月零售銷售值或受到端午節長假期港人外遊及北上消費，以及訪港旅客增長放緩影響。6月訪港旅客人次按年升幅收窄，因此奢侈品及百貨公司銷售跌幅仍然較大。隨着暑假期間有多項展覽及盛事活動舉行，對整體零售業或會帶來支持。該行估計，今年零售銷售按年或錄得溫和單位數跌幅。

相關字詞﹕零售管理協會 零售業

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