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經濟

中國財新製造業PMI見49.8 遜預期 8個月來首收縮

【明報專訊】繼國家統計局日前公布7月中國製造業採購經理指數（PMI）連續3個月處收縮區間後，調查側重沿海地區中小企的財新製造業PMI最新錄得49.8，按月跌2個百分點，遜市場預期的51.5，更是去年11月以來首次低於榮枯線。財新智庫高級經濟學家王喆表示，國內需求不足、市場樂觀預期弱仍是當前最突出問題。

企業：客戶削預算 新接業務量降

從分項數據來看，製造業仍呈現供過於求情况。生產指數連續9個月維持在擴張區間，不過7月僅略高於榮枯線，生產擴張幅度有限。需求面表現較弱，新訂單指數自去年8月來首次落入收縮區間，投資品類和中間品類的新訂單量下降，消費品類維持增長。根據受訪企業反映，需求疲弱，客戶削減預算，導致最近新接業務總量下降。不過，外需維持增勢，新出口訂單連續7個月錄得成長，但增速放緩。同時，7月就業指數連續11個月處收縮區間。消費品製造商用工規模增長，投資品類及中間品類用工量略降。調查顯示，有企業為因應後續工作量而增加用工，但也有企業因新接業務量減少而壓縮用工，兩者幾乎相抵。

新訂單減少，導致採購量指數在去年10月來首次處榮枯線之下，採購庫存也重返收縮區間。另一方面，產品庫存指數於擴張區間上升，部分原因在於出口航運受阻。供應鏈壓力增加，亦反映在製造業生產原料供應上，數據顯示供應商平均交期已連續兩個月有延遲。原材料價格上漲續推動製造業企業生產成本上升，原材料購進價格指數在擴張區間小幅回落；出廠價格指數在6月短暫高於榮枯線後，7月重回收縮區間。調查顯示，因競爭加劇，製造商為推動銷售下調銷售價格，減價主要集中在投資品類。

不過，製造業企業樂觀情緒略回升。7月生產經營預期指數從6月的低點回升，惟仍低於長期平均值。雖然新訂單量減少導致新接業務總量下降，但企業仍相信業務拓展和新產品問世，將有力促進銷售改善。

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