M&G英卓房地產投資林若君：AI熱潮帶旺亞太工業地產投資

環球晶片需求強勁 提振韓工業房地產

即使過去兩年亞太區多個國家或地區高息環境持續，拖累有關樓市受壓，M&G英卓房地產投資林若君在專訪中指出，受惠於期內全球就生成式人工智能（Generative AI ）及相關技術的廣泛使用，對優質晶片的強勁需求可望持續，這也會為韓國經濟及工業房地產帶來提振，例如在全球高頻寬儲存器晶片（High Bandwidth Memory chips）市場佔有率共達95%的三星電子（韓：005930）及SK海力士（韓：000660）正積極在韓國興建新廠房及相關物流設施。

根據韓國海關數據，6月每日平均出口額按年升12.4%，未經工作日天數調整的總體出口額按年亦升5.1%，而由於期內入口下降7.5%，當月貿易順差高達80億美元。貿易是韓國經濟的重要引擎，製造商依靠出口來推動增長，企業和消費者依賴進口獲得原材料、石油及食品等；科技是韓國出口產業的基石，隨着全球對人工智能需求激增，晶片引領近月出口增長，韓國產業通商資源部在一份聲明中稱，6月晶片出口按年勁升50.9%，達到134億美元，創歷史新高（見圖1）。

韓晶片訂單排滿至明年 正積極增產能

林若君分析，過去10年晶片均屬於韓國最大出口產品分類，去年佔出口總額約21%及GDP約7%，由於近月晶片出口表現強勁，經濟合作與發展組織（OECD）最近已調高韓國今年經濟增長預測0.4個百分點至2.6%。即使三星電子及SK海力士股價近日跟隨美股回落，但林若君指三星電子及SK海力士上季業績均優於市場預期，而且向前望的話，隨着人工智能熱潮持續，高頻寬儲存器晶片及企業級固態硬盤業務可望進一步推動三星電子及SK海力士營業額增長。

韓政府伙企業投資4500億美元

擬增全球晶片市佔率至10%

由於目前韓國高頻寬儲存器晶片產能可滿足的訂單已排滿至2025年，林若君預期，有關公司將會增加產能，這意味着在生產設施及物流配套增加投資，也會帶來就業機會。

林若君指出，在今年較早時候，韓國政府宣布了一項雄心勃勃的計劃（an ambitious plan）──伙拍三星電子及SK海力士在2047年前投資高達4500億美元（約3.51萬億港元）於京畿道興建晶片超級製造中心，這將會令三星電子、SK海力士及其他晶片公司在當地興建16間工廠，加上京畿道附近城市現已有19間晶片工廠及2個研發中心，將形成強大匯聚效應，當中，佔地2100萬平方米、相等3萬個足球場的晶片超級製造中心計劃於2030年前商業營運，每月生產770萬片晶圓，推進韓國在全球晶片市場佔有率由現時3%上升至2030年前達10%的目標。而韓國總統尹錫悅表示，希望上述投資未來可創造至少300萬個新就業機會。

明報記者 葉創成

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