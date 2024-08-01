文記車仔麵17萬續租福榮街舖

翻查資料，該舖2017年曾以18.5萬元續租，即現時續租已逐漸重返7年前、即爆疫前水平。

One Island South銀主盤2499萬沽

寫字樓市場觀望氣氛仍然濃厚，市場再錄銀主盤成交。市場消息指出，原由香港金融信貸持有的黃竹坑One Island South中低層戶，面積1952方呎，早前已被接管，近日以呎價1.28萬元、透過公司轉讓形式（即「賣殼」）轉手，成交價2498.56萬元。

資料顯示，香港金融信貸2012年11月1500萬元購入，即逾11年物業升值約67%。

萊坊：6月港島甲廈租金續跌

另萊坊昨日發布《香港每月物業市場報告》指出，經濟疲弱，6月份港島區甲級寫字樓整體租金持續下跌。

另空置率仍然高企，業主要透過減租來吸引租戶，6月份寫字樓租賃個案主要集中在中環，以專業服務和金融機構為主。