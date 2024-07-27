明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

黃金海灣‧意嵐周日第三輪銷售139伙

【明報專訊】7月熱銷新盤、「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際發展的屯門青山公路黃金海灣‧意嵐，早前經兩輪銷售累沽約315伙後，昨日新加推139伙，並同步上載新銷售安排，落實周日 （8月4日）進行第三輪銷售，以先到先得形式開賣139伙，整批折實均呎逾1.18萬元。

黃金海灣．意嵐是次加推的139伙（包括10伙特色單位），實用面積由182至767方呎，屬開放式至3房設計，扣除最高12%直減折扣後，折實價223.4萬至993.6萬元，整批折實均呎11,813元；其中最低折實呎價為第3座5樓H室，實用面積312方呎開放式戶，折實價301.7萬元、折實呎價9670元。

晉環撻訂貨1856萬重售 低3年前26%

另綜合市場資訊，7月整體一手成交累錄約1080宗，相對6月錄約670宗，按月回升逾六成。至於昨日主要一手成交，包括信置（0083）牽頭、已屆現樓的西南九龍長沙灣維港滙系列，連錄兩宗成交，其中維港滙I 第1座7樓A室，實用面積1385方呎4房戶，成交價4180萬元、實呎3.01萬元。

路勁（1098）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸晉環，上周突擊將個別單位大幅劈價後，包括第2B座36樓C室，實用面積639方呎3房戶，以1856.2萬元成交、實呎2.9萬元；單位屬撻訂貨重售，2021年5月首次以2525.3萬元成交，惟買家早前撻大訂，而新做價較3年前低26%。另一港島新盤，大鴻輝旗下西區德輔道西尚逸，昨天連售3伙、吸金逾1583萬元，沽出單位包括一伙特色戶，為5樓B室，實用面積231方呎一房間隔、連49方呎平台，成交價515.08元、實呎2.22萬元。

相關字詞﹕大鴻輝 尚逸 港島南岸 晉環 維港滙 黃金海灣‧意嵐 「玩具大王」

上 / 下一篇新聞