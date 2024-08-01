接管人3.6億沽渣甸山屋地

較3年前業主叫價低64%

上述屋地佔地約9814方呎，現樓高兩層，實用6493方呎，連約6000方呎花園，以成交價3.6億元計，實呎約5.54萬元。物業早於2021年由印度裔富商業主以高達10億元放售，至今年4月由接管人推出招標，當時市值約6億元，最新成交價較3年前叫價跌64%。另市場消息指出，尖沙嘴名鑄高層B室，實用2969方呎，4房3套間隔，以約1.5億元售出，實呎約5.05萬元。原業主為譚仔雲南米線前老闆之一的「四妹」譚艷萍，2018年1.6088億元購入，帳面蝕約千萬元，若連使費料實蝕約2100萬元或13%。

凱旋門等放售市值6.4億

中聯石油化工前主席許智明及相關人士持有的九龍站凱旋門及大嶼山嶼南道160號WHITESANDS一籃子物業，由接管人推出市場標售，截標日期為9月23日，市值共約6.4億元。世邦魏理仕指出，該批物業包括凱旋門一伙天際獨立屋連另外5伙，實用共9290方呎。

據悉，整批單位2021年曾以13億元由業主放售，目前市值則約6億元水平。而WHITESANDS 23號洋房，實用2417方呎，據悉現時市值約4000萬元，許智明2018年5061萬元一手購入，現市價較當年購入價低約兩成。