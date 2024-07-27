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經濟

香港地產

十大屋苑7月124宗成交 撤辣後新低

【明報專訊】「撤辣」效應減退，十大屋苑交投近月持續回落。中原地產統計，十大屋苑7月錄124宗成交，按月減少15%，連跌4個月，並為「撤辣」後新低，十個屋苑中有七個成交量錄得跌幅，而平均呎價則有6個按月有所下調。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期減息預期持續升溫，市場觀望息口走向，料減息時間落實後，港息料將回落，而樓價仍處低位下，資金將會回流物業市場，二手交投勢會回升。

康怡交投跌逾37%最多

政府2月「撤辣」後，十大屋苑交投一度反彈，3月成交量曾升至371宗，但其後交投卻連跌4個月。據該行統計，十大屋苑7月僅錄124宗，較6月146宗減少15%。十大屋苑中，7個屋苑交投量下跌，鰂魚涌康怡花園跌37.5%最多，月內錄5宗成交；至於月內最多成交屋苑為天水圍嘉湖山莊，單月錄24宗成交，按月回升26.3%。

呎價方面，7月十大屋苑就有6個屋苑呎價下跌，跌幅介乎0.8%至4%，當中以沙田第一城平均呎價按月下挫4%最多，7月平均成交實呎12,415元。事實上，該屋苑亦再錄低價成交，中原地產副區域營業經理伍錦基指，沙田第一城33座低層D室，實用854方呎 ，3房1套連工人房間隔，以748萬元售出，實呎8759元，跌穿9000元水平。不過原業主早於2004年約318萬元購入，持貨約20年，現帳面大幅獲利約430萬元，賺幅約2.35倍。

相關字詞﹕撤辣後新低 沙田第一城 十大屋苑

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