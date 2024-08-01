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經濟
2024年8月1日星期四
股市最前線
匯控稅前利潤升1% 再斥234億回購 藉對冲降減息影響 料有形股東回報率維持15%
艾橋智：續投資業務增收入
恒生不良貸率升至5.3% 股價挫6%
港股升341點 成交重上千億 北水回復流入 錄23億淨買
富途今在港推虛幣交易服務
諾華誠信稱資金耗盡 退出信資通 即時停信用諮詢機構業務 遣散70員工
日央行意外加息 日圓兌港元曾上5.2算
內地7月製造業PMI跌至5個月低
信義玻璃上半年多賺27% 增派中期息
港6月底貸款總額 按月回升0.5%
黑芝麻智能招股 一手3061元入場
AMD新晶片收入佳 Nvidia漲一成 微軟雲增長遜預期 為拓AI大增資本支出
星巴克銷售續跌 受累中美市場倒退
美據指豁免日韓荷對華晶片限制 ASML升11%
楊智佳：A股陷長期慢跌格局
人民幣定存高息精選
技術取勝：京東短線或上試50天線
劉思明：港股隨A股反撲 扭轉調整趨勢言之尚早
周顯：提振經濟 樓價自然向上
湯文亮：銀行失誤 踢走不少好客
撤辣後次季負資產30288宗 減6% 經絡：樓價若再跌5% 料回升至3.6萬宗
施永青料樓市今季見底
十大屋苑7月124宗成交 撤辣後新低
接管人3.6億沽渣甸山屋地
黃金海灣‧意嵐周日第三輪銷售139伙
文記車仔麵17萬續租福榮街舖
M&G英卓房地產投資林若君：AI熱潮帶旺亞太工業地產投資
經濟復蘇 港甲廈市場明年或好轉
人民幣定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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匯控稅前利潤升1% 再斥234億回購 藉對冲降減息影響 料有形股東回報率維持15%
艾橋智：續投資業務增收入
恒生不良貸率升至5.3% 股價挫6%
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