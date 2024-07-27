明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

美據指豁免日韓荷對華晶片限制 ASML升11%

【明報專訊】路透社消息稱，美國對華實施的半導體設備出口管制，將豁免盟友日本、韓國及荷蘭，意味荷蘭光刻機巨頭ASML（美：ASML）、晶片設備製造商東京威力科創（日：8035）等，將不受美國管制措施的影響。晶片設備股昨集體上漲，ASML在荷蘭開市升11%，創2020年3月以來最大盤中升幅。東京威力科創昨收市升7.4%，創2月以來最大升幅。生產矽切割工具的Disco Corp.（日：6146）昨股價升5.8%。生產清潔晶圓和晶片封裝設備的 Screen Holdings（日：7735），股價更升9.2%。

三星經營利潤升14倍 料需求續勁

受AI儲存晶片的強勁需求帶動，三星電子（韓：005930）次季經營利潤按年增長逾14倍。

三星表示，隨着企業擴大對AI的投資，高頻寬記憶體（HBM）晶片及常規儲存晶片的需求大增，令季度業績強勁，展望下半年，相關產品需求仍將保持強勁。三星電子股價昨升逾3%。

此外，彭博社引述知情人士稱，晶片大廠英特爾（美：INTC）計劃裁員數千人，以降低成本，裁員省下的開支，將用於提升市佔率，並扭轉盈利下跌的趨勢。英特爾目前僱有約11萬員工，這數字不包括那些即將被分拆的部門員工。英特爾正將資源投放於研發方面，以爭取恢復其在半導體行業的領先地位。英特爾股價早段升逾1%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕英特爾（Intel） 三星電子 東京威力科創（Tokyo Electron）

上 / 下一篇新聞