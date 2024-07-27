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AMD新晶片收入佳 Nvidia漲一成 微軟雲增長遜預期 為拓AI大增資本支出

【明報專訊】科技企業的AI晶片需求，推動超微半導體（美：AMD）的數據中心晶片季度收入按年增長逾1倍，其新推出的AI晶片MI300，季度收入已突破10億大關，預期2025年供應繼續緊張，AMD股價早段曾升逾一成至153.6美元，並帶動晶片股板塊上揚。AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）早段股價亦升逾一成，晶片大廠博通（Broadcom）（美：AVGO）早段亦升9%。

雖然微軟（美：MSFT）Azure雲端收入增長遜預期，早段股價下滑1%，但已較周二盤後的8%跌幅收窄。分析指出，市場人士對AMD的樂觀情緒，蓋過了對微軟的擔憂，推動晶片及科技股向上。在美聯儲凌晨公布議息結果前，美股三大指數在早段向上，納指升逾2%，道指升逾百點。

AMD擬明年推新AI晶片MI350

AMD預計，第三季收入達67億美元，高於市場預期。對於計劃在明年將推出新一代AI晶片MI350，AMD行政總裁蘇姿丰形容，新產品對於Nvidia的Blackwell系列AI晶片將「非常有競爭力」。

在AMD收入急增之際，微軟的增長引擎Azure及其他雲端服務季度收入增長放慢，按年僅增29%，較此前一季的31%升幅有所放緩。與此同時，微軟為加快AI基礎設施的建設，資本支出急增。在截至6月底的2024財年，微軟資本支出達到557億美元，較上一財年增長75%，並警告未來一年的資本支出仍將繼續增加，令市場對微軟的AI投資回報感到擔憂。

微軟指出，Azure在截至6月底的第四財季收入增幅，有8個百分點來自AI產品，較第三財季7個百分點有所提升，但未能滿足市場期望。Deepwater資產管理的管理合伙人Doug Clinton指出，市場反應實際上與雲端服務表現有關，該業務增長需要更高一點。Wedbush分析師Dan Ives則估計，過去12個月約七成AI軟件支出，與微軟生態系統相關，微軟仍是很多企業的AI服務首選。

微軟此前將OpenAI的AI技術，整合到視窗及Copilot AI平台等產品。不過相關雲端服務收入未如預期，這部分由於客戶的AI需求，超出微軟的AI設施產能。微軟投資者關係主管Brett Iversen表示，目前缺乏足夠的能力來滿足客戶對雲端及AI服務的需求，微軟「正盡快為此做好準備」。

微軟AI業務前景未明 面臨壓力

微軟財務總監Amy Hood預計，這些「產能限制」將在2025財年上半年（2024年7至12月）持續，不過隨着微軟對數據中心和伺服器的投資增長，將使Azure在2025財年下半年（2025年1至6月）的收入增長加快。

迹象顯示，投資者對科技企業從AI獲利的進度缺乏耐性，例如Alphabet此前公布的強勁季度收入增長，並未獲市場重視，反而憂慮其對AI等領域的資本支出大增，令其股價受壓。市場對微軟、Alphabet等科技巨企，與AMD的反應各異，反映AI概念股投資者需更清晰的AI業務回報證據，令收入顯著增長的晶片股受追捧，而微軟等AI軟件服務供應商卻因AI業務前景未明面臨一些壓力。

（綜合報道）

[國際金融]

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