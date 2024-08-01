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經濟

黑芝麻智能招股 一手3061元入場

【明報專訊】智能汽車解決方案供應商黑芝麻智能（2533）昨起招股，為第二隻透過《上市規則》第18C章上市的特專科技新股，計劃發行3700萬股，集資最多11.2億元。每手100股，一手入場費3060.55元。

第2隻18C特專科技新股

招股書稱，根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年車規級高算力SoC（系統芯片）的出貨量計，黑芝麻是全球第三大供應商。財務方面，今年首季，公司純利12.03億元人民幣，按年虧轉盈；去年全年公司虧損則達48.55億元人民幣，按年擴大76.3%。

廣汽均勝電子為基石投資者

黑芝麻引入廣汽集團（2238）、均勝電子（滬：600699）為基石投資者，合共認購990萬美元（約7710萬元）。按發售價範圍的中間價29.15元計，並假設發售量調整權、超額配股權並無獲行使，基石投資者認購股本佔是次發售股份的7.1%，禁售期6個月。

黑芝麻上市前進行10輪融資，曾獲騰訊（0700）、小米（1810）等公司的投資，最後一輪交易在去年6月中完成後、公司隱含估值為22.3億美元（約174.2億元）；而是次以發售價範圍計算，公司市值則介乎159億至172億元。

至於首家18C特專科企晶泰科技（2228）今年6月中掛牌，昨日股價急跌接近9%，收報5.1元，繼7月中以來，再失守招股價5.28元。

明報記者 田越

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