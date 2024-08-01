信義玻璃上半年多賺27% 增派中期息

信義光能多賺41%

信義玻璃上半年收益按年跌6.4%至118.07億元，主要因人民幣貶值及上半年浮法玻璃產品的平均售價下跌，浮法玻璃產品銷售貢獻的收益按年跌12.9%。同時，中國物業市場持續疲弱，資金流動性緊張，竣工的住宅項目建設活動放緩等。

至於信義光能方面，上半年收益126.87億元，按年增4.5%；上半年毛利率增4.8個百分點至26.8%。當中來自太陽能玻璃銷售的收益按年增4.8%至110.9億元；來自太陽能發電場業務收益按年增3.8%至15.48億元。

信義能源收益跌逾5%

信義能源上半年收益按年跌5.4%至12.18億元，因上半年若干市場化電力交易的電價略低於上網電價，且參與市場化電力交易的發電場數量增加所影響。收益中，電力銷售收益按年跌4%至6.98億元，電價調整分部收益按年跌7.6%至5.14億元。