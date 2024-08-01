明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

信義玻璃上半年多賺27% 增派中期息

【明報專訊】信義系昨放榜，信義玻璃（0868）上半年多賺27.1%至27.3億元，每股基本盈利0.646元，每股中期息按年增19.23%至0.31元；信義光能（0968）上半年多賺41%至19.63億元，每股基本盈利為0.2203元，每股派中期息0.1元，按年增33.3%；信義能源（3868）上半年純利跌30.4%至3.95億元，每股基本盈利0.0478元，每股派中期息0.023元，按年跌32.4%。

信義光能多賺41%

信義玻璃上半年收益按年跌6.4%至118.07億元，主要因人民幣貶值及上半年浮法玻璃產品的平均售價下跌，浮法玻璃產品銷售貢獻的收益按年跌12.9%。同時，中國物業市場持續疲弱，資金流動性緊張，竣工的住宅項目建設活動放緩等。

至於信義光能方面，上半年收益126.87億元，按年增4.5%；上半年毛利率增4.8個百分點至26.8%。當中來自太陽能玻璃銷售的收益按年增4.8%至110.9億元；來自太陽能發電場業務收益按年增3.8%至15.48億元。

信義能源收益跌逾5%

信義能源上半年收益按年跌5.4%至12.18億元，因上半年若干市場化電力交易的電價略低於上網電價，且參與市場化電力交易的發電場數量增加所影響。收益中，電力銷售收益按年跌4%至6.98億元，電價調整分部收益按年跌7.6%至5.14億元。

相關字詞﹕中期業績 信義能源 信義光能

上 / 下一篇新聞