恒生不良貸率升至5.3% 股價挫6%

商業房產客資金流受壓

受不良貸款比率有上升迹象影響，恒生昨日中午公布業績後股價即挫，一度低見95.8元，最後跌近6%，報95.85元，為昨日跌幅最大的藍籌股。恒生銀行財務總監兼執行董事蘇雪冰表示，會探索包括回購或加派股息、甚至特別息的所有可能性以回饋股東。施穎茵補充，其着重點為恒生仍然維持長遠對股東的回饋，在於採用哪些方式將於未來評估。

CRE貸款大部分有抵押品 影響微

至於本港CRE貸款質素，恒生銀行風險監控及合規總監謝家慧表示，截至今年6月底，恒生於香港CRE貸款額達1400億元，佔該行總貸款額約16%。港CRE貸款組合有超過三分之二有抵押品。至於其餘佔比的貸款涉及上市公司，其收入來源多元化，信貸表現十分好，當中九成屬投資級別。

謝家慧續稱，有關本港CRE的貸款價值比率（LTV，指貸款金額和抵押品價值比例）維持健康，當中屬於違約級別港CRE貸款的LTV均低過60%，至於屬於次級別種類的港CRE貸款，其LTV則低過50%，她同時亦預期恒生今年全年預期信貸損失（ECL）會低於去年全年的水平。

施穎茵指出，恒生對本港長遠發展充滿信心，而地產業為本港經濟發展的重要支柱，多年以來面對過不同的經濟周期，並展現出韌性，恒生將繼續支持本港CRE行業發展。她續稱，由於有關港CRE貸款大部分均有抵押品，對恒生財務表現影響不大。