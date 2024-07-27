匯控稅前利潤升1% 再斥234億回購 藉對冲降減息影響 料有形股東回報率維持15%

明報記者 歐陽偉昉

匯控昨中午公布業績，下午復市股價高開後升幅擴大，全日上升4.64%，以全日高位69.95元收市。股價在倫敦延續上升，截至晚上8時報699便士（約70.09港元），較港股收市再高0.2%。中期息派0.1美元，按年持平，匯控昨再宣布30億美元（約234億港元）回購，今年2月公布去年末期業績以來累計公布回購80億美元，有助每股盈利按年上升2.94%至0.35美元。

提升全年淨利息收益目標

第二季列帳基準淨利息收益率為1.62厘，按年降0.1厘，按季收縮0.01厘。撇除內部交易資金成本的銀行業務淨利息收益，按年跌6.03%至109億美元，惟較市場預期的107.64億美元為高，匯控將全年指引由至少410億美元，提升至約430億美元。祈耀年表示，結構性對冲工具有助降低淨利息收入對減息敏感性，假設美元、英鎊、港元、歐元等貨幣利率各降1厘，帶動淨利息收入下跌由2022年中期時的70億美元，至去年底縮至34億美元，今年中期再降至27億美元。同時，該行近年大幅投資財富管理、國際支付業務，以增加手續費業務來降低對利息收入依賴，今年上半年財富管理收入在高基數下有12%按年增長。

艾橋智：不憂全年減值壓力大增

匯控第二季預期信貸損失（ECL）為3.46億美元，遠低於預期的9.18億美元。次季ECL佔貸款總額平均15點子，匯控將全年指引由約40點子，降至30點子至40點子，惟多於上半年的22點子。財務總監艾橋智指出，因為高息對經濟憂慮減少，帶動當季英國ECL有一次性回撥，整體而言該行已作出充足撥備，不擔心全年減值壓力大增。今年上半年內地商業房地產貸款相關撥備僅有1.26億美元，單計第二季只有7200萬美元，他指仍有可能額外再增撥備，不過有信心會遠比去年的10億美元為低，行業最困難時間已經過去。

大行多數指匯控各項表現均好過預期，摩根士丹利指匯控撥備前利潤較他們預期高4%，回購金額亦較預期的20億美元為高，明年ROTE指引則符合預期。大摩認為股價未反映ROTE仍可高於14%以上，匯控增長已不再跑輸大市，有信心貸款和手續費增長可抵消部分減息影響，該行提升目價標1.03%至78.4元，評級維持「超配」。