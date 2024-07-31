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龍彩霞 基金特區

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駿利亨德森投資：公用事業貿易股受惠AI

【明報專訊】市場關注美國在9月會否開始減息之際，駿利亨德森投資的美洲股票主管Marc Pinto及歐洲、中東及非洲和亞太股票主管Lucas Klein異口同聲表示，人工智能是2024年最熱門的市場主題之一，其他股票亦開始受惠於人工智能的利好因素，例如公用事業類別反彈和貿易呈復蘇勢頭等，而人工智能所創造的能源需求日益得到認可。到2030年，相關數據中心用電量預計將佔美國用電量的8%，相比之下2022年僅佔3%。他們預期未來會推動大規模投資投入到能源基建設施中，從而增強公用事業公司的長期盈利增長潛力。

市場關注「納指七雄」會否出現大調整？他們認為人工智能浪潮仍處於其早期階段，並繼續對人工智能進行投資和創新的超大型科技公司將取得更多收入及自由現金流增長。「七雄」中的「五雄」在2024年首季按年收入增幅達13%至262%，管理團隊表示今年人工智能資本支出總計約2000億美元，而且減息會降低未來盈利的折讓率，這些因素可能或會令科技股類別獲得更大增長空間。

稱AI公司價值開始上升

同時，他們認為應運而生的人工智能公司價值將會開始上升，其中包括整個半導體生態系統（先進晶片製造商、半導體設備製造商等）、為數據中心提供可持續水資源管理系統的公司、能源及電氣元件供應商等。雖然這些公司未必會獲得如超大型科技公司那般的青睞，但人工智能同樣可對其盈利產生重大影響。美國科技股持續表現出色，導致環球股票估值差距拉大。大型科技公司主導市場的反壟斷問題由來已久，並可能會持續存在，尤其是在民主黨政府領導下。然而，兩黨均贊成限制將美國科技及知識產權轉移中國，此舉有望推動國內科技資本投資的增加，投資者應當優先考慮具有穩健基本因素及受惠於強勁長期趨勢的公司，而該等趨勢能夠跨越政治周期，且不論選舉結果如何均能穩步發展。

看好歷多年熊市健康護理業

Marc Pinto表示，市場普遍預測公司利潤將於今年剩下時間內再次加快增長步伐，使2024年整體盈利實現正增長。但由於消費支出、減息時間和次數，以及地緣政治緊張局勢等方面存在不確定性，因此，他仍認為投資者應專注於其增長不受經濟周期影響，能夠產生強勁自由現金流，且債務水平合理的優質企業。他看好經過多年熊市之後的健康護理行業，眾多生物科技股票的的市值仍低於資產負債表上的帳面現金價值。

此外，健康護理行業創新的條件成熟，去年，美國食品及藥品管理局批准73種新藥，數量創下新高，這些藥物現已進入可能長達10年的營收周期，其中包括擁有數十億美元銷售潛力的市場，例如，最近批准的治療糖尿病和減肥的GLP-1藥物，年收入將超過300億美元，預計未來10年銷售額約達到1000億美元 。

另外，Lucas Klein表示，中國面臨一些嚴峻挑戰，包括房地產市場處於困境、消費需求低迷，以及貿易緊張局勢加劇，這可能會抑制中國出口，而出口本應是最近經濟活動的主要推動因素。因此，儘管部分中國公司的增長情况令人驚喜，但只基於估值的投資策略，故或會面臨短期動盪。除了關心中國市場外，日股近期表現也引投資者關注，事實上，日本10年來推進的有利於股東的改革目前開始取得成果。

日股潛在上行空間大

2023年，東京證券交易所確定一項市場重組計劃，要求企業重視提升企業價值及盈利能力，否則企業將面臨退市風險。自此，企業致力提高資本效率並改善企業管治。結果顯示，今年股息和股票回購以創紀錄的速度增長，普通股所有權也持續擴大。同時，該國終於迎來通脹，因此日本企業幾十年來首次提價和加薪。同時，在通脹下便顯得日本股票估值偏低，以上情况也直接推動日本股市加速攀升，且該市場具有較大的潛在上行空間。

新興市場方面，印度逐步落實措施，致力成為新一代全球貿易製造中心，例如2019年國家電子政策提供新的激勵措施，鼓勵生產核心電子元件（包括晶片組、光纖和清潔能源元件）。隨後於2020年出台的生產掛鈎激勵計劃，為汽車、製藥和醫療設備、太陽能及電子產品等諸多行業擴大製造能力提供補貼。這兩項計劃，再加上印度的低勞動力成本、基建設施投資和有利營商環境，使印度的外來及本土投資增加，而Lucas Klein認為這只是一個開始。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 基金特區]

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