將軍澳本月650宗租賃 1年新高

其中，鄰近將軍澳日出康城的海茵莊園，位於1座低層B5室，實用215方呎，開放式戶型，近日以1.35萬元租出，實用呎租63元。業主2022年1月約482萬元一手購入，租金回報約3.4厘。

珀麗灣特色戶4.18萬租出

馬灣珀麗灣錄特色戶租賃，中原高級資深分區營業經理溫詩雁表示，珀麗灣本月錄19宗租賃成交，按月減少近一成，主要與租盤短缺有關。屋苑新近租賃成交位於10座高層D室，屬屋苑「海天一色」特色戶，實用1154方呎，3房1套連儲物房間隔，附314呎大平台，享青馬大橋及汀九雙橋海景，原叫價4.3萬元，近日完成內部翻新後，以4.18萬元租出，實用呎租36元。業主2002年668.6萬元一手購入，租金回報7.5厘。

鰂魚涌太古城則有持貨44年業主取得驚人租金回報。

公司客3.3萬租太古城3房

業主回報逾120厘

中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月暫錄約39宗租賃成交，平均實用呎租41元，最新位於燕宮閣高層C室，實用785方呎，3房1套間隔，獲公司客以3.3萬元承租，實用呎租42元。業主1980年2月約32.7萬元一手買入，租金回報逾120厘。

康怡3房2.76萬租出 貴兩年前一成

此外，中原首席分區營業經理楊文傑表示，同區康怡花園B座低層5室，實用710方呎，3房1套間隔，附裝修，獲數組租客洽租，最終以2.76萬元租出，實用呎租約39元，較單位兩年前月租約2.5萬元升約一成；業主2014年820萬元購入，租金回報逾4厘。美聯助理區域經理鄭琨稱，筲箕灣香島2座中層A室，實用882方呎，3房連化妝室間隔，以3.45萬元租出，實用呎租約39元。業主2019年約1910萬元一手購入，租金回報約2.2厘。