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經濟

香港地產

長實黃竹坑啟德兩盤865伙擬今年推 趙國雄：飛揚2期或提早入伙

【明報專訊】龍頭發展商之一的長實（1113），今年主要推售與港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast，踏入下半年，長實執行董事趙國雄昨日出席代理舉辦的記者會上預告，集團計劃推出兩個全新項目，包括今年第四季推出黃竹坑港島南岸第3C期，以及位於啟德跑道區的承豐道項目，料後者當獲批預售後亦會登場，兩盤合共涉約865個單位。

明報記者 江俊洋

據地政總署資料，長實旗下承豐道項目第1期於今年4月申請預售，涉307伙，預計落成日期為2027年2月底，目前正待批預售，鄰近華潤置地（海外）及保利（0119）合作的澐璟，並同樣面向維港。長實營業部首席經理郭子威稱，項目不少單位可正望維港景，景觀較同屬跑道區、由新世界（0017）和遠展（0035）合作的柏蔚森系列更佳。至於港島南岸第3C期項目，去年底已獲批預售，提供558伙，預計於2026年2月落成，擬第四季登場，郭子威表示，項目單位面積相對較細，主打兩房戶。

至於同系第3B期的Blue Coast，自4月開售迄今累售約560伙，佔全盤642伙約87%，平均成交呎價近2.7萬元，套現逾110億元。

Blue Coast累沽560伙 套現逾110億

資料顯示，長實上半年沽出的一手單位約600伙，涉及金額約140億元，除Blue Coast外，亦包括同系新盤餘貨，如已屆現樓的港島半山波老道21 BORRETT ROAD，元朗洪水橋#LYOS及屯門青山公路大欖段飛揚系列等。

對於有網上流傳新地（0016）位於屯門掃管笏項目「爛尾」及裁員，長實執行董事趙國雄對事件不作回應，但認為對市道影響不大，在供應量減少下，短期對市場會有正面影響，相信可增加買家入市信心，同時事件亦不影響集團與新地合作，同區飛揚2期入伙時間，甚至會提早於項目今年底關鍵日期前交樓，料短期獲批滿意紙。市場消息稱，飛揚2期迄今售出約376伙，套現約18.5億元，現餘24伙待售。

飛揚2期累沽376伙 現餘24伙待售

此外，長實旗下已屆現樓的沙田九肚麗坪路名日‧九肚山，最新加推6伙，周六以價單形式發售；同時亦推出6個車位發售，買家揀選上述單位後，可以加1萬元認購1個車位，而成交時發展商會向各買家回贈9999元，變相只需以1元便可買入車位。據了解，同區車位約值200萬元起。長實營業經理詹勳榮表示，上述6伙包括3伙3房、3伙4房，以1座16樓B室為例，實用1053方呎，3房間隔，連車位折實價1996.8萬元，呎價18,963元。他補充，名日•九肚山共266伙，過去3個月錄得20宗一手成交，而項目開售迄今累售214伙，套現逾33億元。

相關字詞﹕黃竹坑 啟德 飛揚 郭子威 趙國雄 長實

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