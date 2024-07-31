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經濟
2024年7月31日星期三
股市最前線
渣打中期多賺5% 上調收入增長指引 提歷來最大規模回購15億美元 股價逆市升5%
外匯基金上半年投資收入千億 減11%
港股守17000 成交續不足900億
Webb：港交所未解決「獨董不獨立」
彭博：淡馬錫擬5年在美投資300億美元
恒隆地產純利挫56% 削派息1/3 股價瀉15% 陳文博：經審慎考慮減派息
普拉達半年多賺26% 中國等業務錄增長
和記電訊中期虧損收窄 股息維持
比亞迪旗下「豹5」全系減價5萬人幣
中電信棄羅兵咸 擬轉聘畢馬威任核數師
信銀國際前員工涉內幕交易 遭飭令交出300萬利潤
阿里雲伙OBS推「奧運雲直播」 取代衛星傳輸
中國電動車歐市佔11%新高 經銷商趕新關稅前註冊 6月逾2.3萬輛增七成
歐元區次季GDP初值勝預期 法西增速維持 德意外收縮
阿克曼旗下基金IPO 料集資額大削逾九成
楊智佳：逢低吸長揸高息股 首選中移動
美元定存高息精選
姜靜：三大央行議息決議前瞻
技術取勝：招金料14.5元遇阻
劉思明：政策組合拳未能提振 「兩新」概念股打回原形
周顯：青山公路屋苑成跌市災區
湯文亮：傷病唔准食藥 需長時間康復
長實黃竹坑啟德兩盤865伙擬今年推 趙國雄：飛揚2期或提早入伙
連方II加推38伙 折實654萬入場
愉景灣特色戶2190萬沽 9年實蝕四成
將軍澳本月650宗租賃 1年新高
地監局關注內地生租樓騙案 指應委託持牌代理
晶苑正洽購九龍部分項目拓學生宿舍
University Hill屆現樓 內地生熱捧
會所Club Silicon採雙子式設計
駿利亨德森投資：公用事業貿易股受惠AI
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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渣打中期多賺5% 上調收入增長指引 提歷來最大規模回購15億美元 股價逆市升5%
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