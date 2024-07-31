姜靜：三大央行議息決議前瞻

美聯儲方面，我們預期7月會議當局不會有動作，投資者可能會從會議聲明和主席鮑威爾的問答中尋找鴿派信號，但估計委員會並不願透露過多減息信號。由於議息結果未必有驚喜，估計對美元匯價影響有限，美匯指數或維持在區間內波動。但需要留意的是，本周公布的7月ISM製造業指數和非農就業報告，或對美元影響更大。

英央行方面，市場對於會否在本周減息意見分歧，目前對減息押注在五成至六成。過去幾周數據顯示，英國經濟前景改善、服務通脹頑固，削弱減息依據；另一方面，英國率先令通脹回到目標水平，加上新政府削減公共開支，支持央行轉向更寬鬆政策。我們預期英國通脹將持續在2%的水平徘徊，足以讓英央行在年底前減息兩次，每次25個基點。無論本周結果如何，均可能導致英鎊匯價劇烈波動，短期兌美元留意1.2806、1.2783支持位，以及1.2957阻力位。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]