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中國電動車歐市佔11%新高 經銷商趕新關稅前註冊 6月逾2.3萬輛增七成

【明報專訊】在歐盟7月向中國電動車徵收臨時進口關稅前，中國電動車品牌6月在歐洲電動車市場的佔比衝上11.1%創新高。根據市場調查機構Dataforce的數據，中國品牌的電動車6月在歐洲的註冊量超過2.3萬輛，是歷來最高，較5月大增72%。在歐洲銷量第一的中國電動車品牌——上汽MG名爵有大量MG4揭背式電動車由經銷商登記註冊，是中國品牌電動車在歐洲市佔率上升的主因。根據歐盟規定，7月5日前註冊的電動車賣給消費者時，可毋須繳付新關稅。

上汽MG4大量註冊

帶動中國品牌市佔率

Dataforce指出，6月註冊的MG4，約40%由經銷商搶先註冊牌照，反映這並非健康的市場增長。在臨時關稅實施後，中國品牌電動車能否在歐洲維持增長將有待觀察。

歐盟對中國電動車實施的新關稅，除原有的10%稅率以外，上汽（滬：600104）要額外支付37.6%、吉利（0175）要多繳19.9%，而比亞迪（1211）則要多付17.4%。

此外，富豪（Volvo）、寶馬（BMW）和特斯拉（Tesla）（美：TSLA）等歐美汽車大廠在中國生產的電動車，進口歐盟時也會被加徵關稅。

為吸引歐洲客戶，上汽在德國市場推出非常優惠的電動車租賃方案，而比亞迪趁歐洲國家盃舉行期間進行宣傳，以吸引主辦國德國的消費者。

意17億補貼 9小時內申請清光

此外，意大利政府為電動車銷售提供的補貼，也是歐洲電動車銷售增長的重要動力。根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）的數據，意大利市場在6月賣出13,365輛電動車，較去年同期增長1倍以上。意大利政府表示，價值2億歐元（約17億港元）的電動車補貼，不用9個小時就被申請清光，其中家庭申請佔六成，企業申請佔四成。

提供市場諮詢服務的TrendForce指出，歐盟向中國電動車加徵關稅，將推動中國汽車製造商在海外建立廠房及供應鏈。

根據TrendForce的數據，在2024至26年間，中國汽車製造商將在海外有超過14個新能源車廠或生產線投產，主要集中在東南亞、歐洲和南美，當中以比亞迪的海外部署最為積極，例如其烏茲別克新廠已於今年6月正式投產，泰國工廠也於7月開幕，另在印尼、匈牙利和巴西興建廠房。

儘管並非所有海外工廠都瞄準歐洲市場，但擁有海外廠房的汽車製造商所受的關稅影響相對較小。儘管關稅仍可能導致利潤減少或售價上漲，但預計中國電動車品牌的定價仍具競爭力。

此外，歐盟最新的關稅措施是針對純電動車（BEV），卻不包括插電式混合動力車（PHEV），而中國的PHEV技術及生產成本也具有優勢。鑑於歐洲市場的PHEV需求回升，因此中國車廠可能會向歐洲市場加推PHEV車款，以避過BEV的新關稅。

（彭博社）

[國際金融]

相關字詞﹕上汽 比亞迪 市佔率 註冊量 關稅 電動車 中國 歐盟

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