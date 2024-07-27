阿里雲伙OBS推「奧運雲直播」 取代衛星傳輸

今屆奧運獲54家轉播機構使用

今屆奧運已預訂遠程服務的轉播機構當中，三分之二、涉及54家機構已使用「奧運雲直播」，其中包括兩家超高清轉播機構，379個視頻流（11個超高清視頻流以及 368個高清視頻流）和100個音頻訊號將透過「雲直播」傳輸，取代過去的衛星傳輸方式。

OBS的內容分發平台Content+早前已全部遷移至阿里雲上，OBS預計將為本屆奧運會製作超過11,000小時的內容，比2020東京奧運會增加15%，改善後雲端平台可簡化遠程製作的工作流程，並確保奧運會期間的內容傳輸不受干擾。此外，阿里雲為今屆奧運提供17套OBS多鏡頭回放系統，涉及14個場館、21個體育項目如羽毛球、田徑、籃球等，系統可作定格慢動作回放，提升觀眾體驗。

阿里雲國際業務副總裁及亞太北大區總經理劉彬星相信，利用雲端轉播賽事已成行業趨勢，預期未來更多運動賽事將採用雲直播。