普拉達半年多賺26% 中國等業務錄增長

集團指出，Prada的所有產品類別及男女裝均錄得增長，中國及亞太其他國家在極具挑戰性下亦錄得增長；Miu Miu透過全新的皮具用品宣傳活動等極具影響力的傳播措施，提升品牌的吸引力，於各地區及產品類別均錄得強勁增長。

美洲外地區均雙位數增長 日本最佳

各個市場方面，集團表示美洲以外的所有地區均實現雙位數增長，受惠於當地穩健需求及強勁旅客的支持下，日本零售銷售淨額增加38%至3.08億歐元，是上半年增長最佳地區；亞太區第二季因基數較高令增長放緩，加上該地區以外的支出有所增加，令上半年零售銷售淨額增加8.2%。

此外，歐洲在當地客戶及遊客消費的支持下實現持續及穩定增長，零售銷售淨額升17.2%；美洲第二季進一步連續輕微改善，上半年零售銷售淨額增加7.2%。

今年上半年零售銷售淨額（直接營運店舖及電子商務）按年升14.6%；批發渠道銷售（獨立客戶及特許經銷商）按年升7.1%，主要受惠於免稅店渠道，以及獨立批發發展可控，與集團戰略一致；特許權費收入按年增長28.1%，主要由眼鏡及香水的貢獻所帶動。

截至今年6月底，集團一共經營593間店舖，期內開設9間店舖及關閉22間店舖，以及完成36個翻新及重置項目。集團表示，未來數月的首要任務仍是增強旗下品牌的吸引力，持續推動客戶參與，以及加快達至卓越零售。雖然在當前環境下仍需保持謹慎，但管理層對集團策略充滿信心，並仍然致力於實現穩健、可持續且高於市場水平的增長。