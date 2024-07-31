明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

普拉達半年多賺26% 中國等業務錄增長

【明報專訊】普拉達（Prada）（1913）公布中期業績，今年上半年純利按年升25.7%至3.83億歐元；收益淨額增加14.2%至25.49億歐元，固定匯率計就升17.4%，其中Prada品牌的零售銷售淨額增加2.4%，Miu Miu延續首季銷售勢頭，上半年零售銷售淨額增加85.9%至5.3億歐元。

集團指出，Prada的所有產品類別及男女裝均錄得增長，中國及亞太其他國家在極具挑戰性下亦錄得增長；Miu Miu透過全新的皮具用品宣傳活動等極具影響力的傳播措施，提升品牌的吸引力，於各地區及產品類別均錄得強勁增長。

美洲外地區均雙位數增長 日本最佳

各個市場方面，集團表示美洲以外的所有地區均實現雙位數增長，受惠於當地穩健需求及強勁旅客的支持下，日本零售銷售淨額增加38%至3.08億歐元，是上半年增長最佳地區；亞太區第二季因基數較高令增長放緩，加上該地區以外的支出有所增加，令上半年零售銷售淨額增加8.2%。

此外，歐洲在當地客戶及遊客消費的支持下實現持續及穩定增長，零售銷售淨額升17.2%；美洲第二季進一步連續輕微改善，上半年零售銷售淨額增加7.2%。

今年上半年零售銷售淨額（直接營運店舖及電子商務）按年升14.6%；批發渠道銷售（獨立客戶及特許經銷商）按年升7.1%，主要受惠於免稅店渠道，以及獨立批發發展可控，與集團戰略一致；特許權費收入按年增長28.1%，主要由眼鏡及香水的貢獻所帶動。

截至今年6月底，集團一共經營593間店舖，期內開設9間店舖及關閉22間店舖，以及完成36個翻新及重置項目。集團表示，未來數月的首要任務仍是增強旗下品牌的吸引力，持續推動客戶參與，以及加快達至卓越零售。雖然在當前環境下仍需保持謹慎，但管理層對集團策略充滿信心，並仍然致力於實現穩健、可持續且高於市場水平的增長。

相關字詞﹕普拉達 Miu Miu

上 / 下一篇新聞

渣打中期多賺5% 上調收入增長指引 提歷來最大規模回購15億美元 股價逆市升5%
渣打中期多賺5% 上調收入增長指引 提歷來最大規模回購15億美元 股價逆市升5%
外匯基金上半年投資收入千億 減11%
外匯基金上半年投資收入千億 減11%
港股守17000 成交續不足900億
港股守17000 成交續不足900億
Webb：港交所未解決「獨董不獨立」
Webb：港交所未解決「獨董不獨立」
彭博：淡馬錫擬5年在美投資300億美元
彭博：淡馬錫擬5年在美投資300億美元
恒隆地產純利挫56% 削派息1/3 股價瀉15% 陳文博：經審慎考慮減派息
恒隆地產純利挫56% 削派息1/3 股價瀉15% 陳文博：經審慎考慮減派息
和記電訊中期虧損收窄 股息維持
和記電訊中期虧損收窄 股息維持
比亞迪旗下「豹5」全系減價5萬人幣
比亞迪旗下「豹5」全系減價5萬人幣
中電信棄羅兵咸 擬轉聘畢馬威任核數師
中電信棄羅兵咸 擬轉聘畢馬威任核數師
信銀國際前員工涉內幕交易 遭飭令交出300萬利潤
信銀國際前員工涉內幕交易 遭飭令交出300萬利潤
阿里雲伙OBS推「奧運雲直播」 取代衛星傳輸
阿里雲伙OBS推「奧運雲直播」 取代衛星傳輸
中國電動車歐市佔11%新高 經銷商趕新關稅前註冊 6月逾2.3萬輛增七成
中國電動車歐市佔11%新高 經銷商趕新關稅前註冊 6月逾2.3萬輛增七成
歐元區次季GDP初值勝預期 法西增速維持 德意外收縮
歐元區次季GDP初值勝預期 法西增速維持 德意外收縮
阿克曼旗下基金IPO 料集資額大削逾九成
阿克曼旗下基金IPO 料集資額大削逾九成
楊智佳：逢低吸長揸高息股 首選中移動
楊智佳：逢低吸長揸高息股 首選中移動
美元定存高息精選
美元定存高息精選
姜靜：三大央行議息決議前瞻
姜靜：三大央行議息決議前瞻
技術取勝：招金料14.5元遇阻
技術取勝：招金料14.5元遇阻
劉思明：政策組合拳未能提振 「兩新」概念股打回原形
劉思明：政策組合拳未能提振 「兩新」概念股打回原形
周顯：青山公路屋苑成跌市災區
周顯：青山公路屋苑成跌市災區
湯文亮：傷病唔准食藥 需長時間康復
湯文亮：傷病唔准食藥 需長時間康復
長實黃竹坑啟德兩盤865伙擬今年推 趙國雄：飛揚2期或提早入伙
長實黃竹坑啟德兩盤865伙擬今年推 趙國雄：飛揚2期或提早入伙
連方II加推38伙 折實654萬入場
連方II加推38伙 折實654萬入場
愉景灣特色戶2190萬沽 9年實蝕四成
愉景灣特色戶2190萬沽 9年實蝕四成
將軍澳本月650宗租賃 1年新高
將軍澳本月650宗租賃 1年新高
地監局關注內地生租樓騙案 指應委託持牌代理
地監局關注內地生租樓騙案 指應委託持牌代理
晶苑正洽購九龍部分項目拓學生宿舍
晶苑正洽購九龍部分項目拓學生宿舍
University Hill屆現樓 內地生熱捧
University Hill屆現樓 內地生熱捧
會所Club Silicon採雙子式設計
會所Club Silicon採雙子式設計
駿利亨德森投資：公用事業貿易股受惠AI
駿利亨德森投資：公用事業貿易股受惠AI