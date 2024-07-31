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經濟

恒隆地產純利挫56% 削派息1/3 股價瀉15% 陳文博：經審慎考慮減派息

【明報專訊】恒隆（0010）及恒隆地產（0101）中期業績出爐，純利雙雙近乎腰斬。但恒隆純利雖跌47.2%至8.88億元，仍維持每股中期息0.21元；惟恒隆地產純利跌55.7%至10.61億元，同時大劈中期息33%至0.12元。市場憂慮往後恒隆系高息不再，恒隆昨跌4.24%，收報8.58元；恒隆地產更曾插水15.2%，為1997年以來最大跌幅，低見5.42元為2005年以來新低，最終收報5.64元，跌11.74%。

明報記者 方楚茵

恒隆純利跌47% 中期息維持

今年4月始接任董事長職務的陳文博在業績會上主動解話，多次強調2024年是派息「reset（重整）的一年」，由於內地數據有較大逆風及宏觀挑戰，壓力非常大，零售市場壓力亦大於預期，故經董事會審慎考慮，以負責任及保守的做法去減少派息及保留現金。公司亦早在6個月前已講明要「保本保命」。

陳文博續稱，往後恒隆地產的派息會參考同行，「呢幾年仲會高少少（派息），希望未來去返一個可持續水平」。行政總裁盧韋柏指出，恒隆地產派息率仍較同行高，更不時被反問「邊有能力派」，即使「舊年仲無減到，因業績仍亮麗，但過往6個月或過去一年改變非常大，令我哋無辦法下做此審慎考慮」。他明言，「若市場無太大回復，全年將用與中期同樣方法決定最後派息，但我哋當然唔希望愈減愈多，今次減嘅目的就係想減少機會再減（派息）」。

去年恒隆地產中期派息比率為34%，惟因末期息仍維持較高派發，故全年派息比率仍有88%；而恒隆地產今年中期息派息比率則為52%。

管理層強調中港零售市道不確定性高，上半年恒隆地產核心的物業租賃業績跌7%至48.86億元，營業溢利跌11%至34.41億元；上半年物業銷售受惠出售「皓日」114個單位及藍塘道1間大宅及武漢「恒隆府」的4個單位，共進帳12.28億元，惟分部仍錄營業虧損1100萬元。盧韋柏表明，「未來前景睇唔通，唔敢望得太遠」，不違言未來半年至一年逆風會好強」。恒隆地產旗下內地商場7月零售額增長仍然較慢，部分客戶原期望第四季會恢復較好增長動力，現時部分已轉為期望明年初。公司正就商場進行調整，增加更多不同價格類型的商戶、餐飲，以適應新的消費模式。

調整商戶組合迎新消費模式

本港方面亦面臨結構性轉變，公司在港較多民生類型商場，周末問題不大，但發現周一至五許多銀髮族已離港消費，故正透過調整商戶組合望留住消費者。雖然租賃業務受盡零售影響，不過集團強調本港住宅物業餘貨有限，故不急於賣樓套現，會再視市況而定，亦希望未來減息會令市場喘定，但希望在減息下，帶來增長動力。

相關字詞﹕「皓日」 結構性轉變 零售 盧韋柏 陳文博 恒隆地產 恒隆集團

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