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經濟

Webb：港交所未解決「獨董不獨立」

【明報專訊】港交所（0388）上月中刊發有關優化《企業管治守則》諮詢文件，建議硬性規定獨立非執董任期最多9年，以及出任上市公司獨董最多6家。曾任港交所獨立非執董的獨立股評人David Webb撰文指出，港交所並沒有解決上市公司「獨董不獨立」的問題，直言港交所沒有意識到這種糟糕的公司治理水平，正促使投資者遠離香港、降低估值、增加資金成本，以及破壞中國的繁榮。

Webb近日撰寫報告指出，約九成的香港上市公司都有控股股東，他們有權投票選出獨立非執行董事，故獨董的獨立性和發揮作用只能取決於控股股東的意願。即使是少數優秀的獨立非執行董事，也是在受到控股公司的個人、家族或政府權力支配下任職。

倡獨立非執董由獨立股東選出

他認為，有關問題其實可以透過修改規則來解決，即是獨立非執董應由獨立股東投票選出，這樣做的話，可讓獨董向董事會提出深入問題，而不必擔心被控股股東罷免。由於香港上市公司董事會只需要至少三分之一的席位為獨董，因此控股股東仍然可以透過其他董事在董事會內發號施令。

Webb又指出，港交所另一項建議守則條文為每兩年進行一次董事會表現評核，屬粉飾櫥窗，若強制實施，更會增加上市成本，因為只是讓聘請回來的顧問告知董事們工作表現很好。

對於港交所提出提名委員會應有不同性別的董事，他指做法沒有意義，因為受控制的提名委員會通常只考慮控股股東提出的單一候選人，沒有真正的招募流程，也沒有就可能的獨立非執行董事候選人徵求獨立股東的意見。

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