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經濟

外匯基金上半年投資收入千億 減11%

【明報專訊】金管局公布上半年外匯基金表現，整體投資收入按年減少11%至1040億元，但按季度來看，首季賺543億元，即次季賺497億元，表現平穩。至於港股上半年扭虧賺66億元，債券賺579億元，惟外匯虧損擴大至163億元。金管局總裁余偉文表示，市場不明朗因素仍在，當局續以保本先行、長期增值原則，謹慎和靈活地管理外匯基金。

港股投資次季扭虧 賺89億

期內外匯基金各項目表現中較顯著是香港股票投資收入，上半年賺66億元（見圖表），相對首季虧損23億元，即次季扭虧賺約89億元。至於其他股票次季收入為115億元，較首季賺363億元少。

另一方面，截至今年6月底，外匯基金的總資產為3.98萬億元，較去年底減少379億元，而累計盈餘為6883億元，較去年底多422億元。外匯基金支付予財政儲備存款與港府基金及法定組織存款的息率為3.7%，上半年相關費用分別為70億元及84億元。

余偉文：受惠通脹放緩

港股錄溫和升幅

金管局總裁余偉文指出，期內大部分主要股票市場均錄得顯著升幅。其中，受惠於主要經濟體通脹壓力逐漸放緩，觸發市場對減息的樂觀情緒，不少主要股票市場指數屢創新高；香港股票市場亦有溫和升幅。債市方面，雖然主要國債收益率回升使債價下跌，但因債息處於較高水平，在計及利息收入後，債券組合仍錄得正回報。整體而言，外匯基金於上半年錄得不俗的投資收益。

他續說，雖然市場普遍認為美國的減息周期將於年內展開，但近期美國的經濟數據走勢欠明朗，美聯儲減息時機和步伐仍然存在變數。環球股市和資產估值在過去數年亦已累積相當升幅。若環球經濟增長放緩或企業盈利轉差，資產價格或會出現較大的波動和調整。此外，地緣政治的緊張局勢，包括俄烏衝突、中東局勢，以及年底美國大選對環球經濟和金融市場的影響均難以預測，市况隨時出現逆轉。

他稱金管局會作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，確保外匯基金能繼續有效地維持香港的貨幣及金融穩定。

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