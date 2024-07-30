報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
經濟
2024年7月30日星期二
湯文亮 敢說反話
投資策略
官方樓指半年跌3% 撤辣後升幅蒸發 連跌兩月共2.55%見8年低 較3年前高位跌24%
租金指數連升4月共2.39% 逾4年高
PARK YOHO開放式戶297萬沽 6年實蝕36%
內地生來港讀博士 3.3萬租柏蔚山兩房
新地：掃管笏項目將再交申請 沒裁員
莎莎郭少明等2000萬沽鰂魚涌商廈
九倉系預警見紅 九置：港零售嚴峻 九倉料蝕最多28億 投資物業估值虧損超盈利
瑞銀看好恒地嘉里太地 籲沽九倉
港股彈217點 成交847億逾3個月低
滬深股通8·19起不再披露南水每日淨流量
鍾睒睒連續3日增持涉逾億 農夫山泉仍逆市挫險守30元
匯控：完成30億美元股份回購
淘天改變徵費模式 阿里升5% 券商料有利用戶管理收入表現
新世界據報完成額外百億貸款安排
碧桂園清盤聆訊押後至明年1月
藥明康德半年純利跌兩成
眾淼招股集資3.6億 3新股同日申港上市
陳筱鑫獲委積金局執董 任期3年
喜力蝕8億 為潤啤減值74億 指因憂內地消費需求弱 股價挫一成
特朗普承諾若當選 撐美成比特幣大國
麥當勞全球同店銷售13季首跌
楊智佳：美減息受惠股可吼長和
港元定存高息精選
黃雯怡：海爾智家受惠國策睇27元
何民傑：空污管制修例應一視同仁
龐寶林：香港是中國Sandbox的機遇
「新舟60」內地支線市場全退 ARJ21執飛比重大升
技術取勝：阿里向上78元或現阻力
劉思明：中航科工擁低空經濟概念 候回吐吸
周顯：電訊詐騙基地也搞招商
湯文亮：戒賭馬原因：贏馬輸錢
湯文亮：戒賭馬原因：贏馬輸錢
【明報專訊】我有一個賭馬好叻老友，不但自己有研究，仲有內幕消息，勝出率亦非常之高，但突然之間請食飯，高調宣布金盆洗手，大家都覺得很奇怪，不過，就冇人問點解。
上 / 下一篇新聞
官方樓指半年跌3% 撤辣後升幅蒸發 連跌兩月共2.55%見8年低 較3年前高位跌24%
租金指數連升4月共2.39% 逾4年高
PARK YOHO開放式戶297萬沽 6年實蝕36%
內地生來港讀博士 3.3萬租柏蔚山兩房
新地：掃管笏項目將再交申請 沒裁員
莎莎郭少明等2000萬沽鰂魚涌商廈
九倉系預警見紅 九置：港零售嚴峻 九倉料蝕最多28億 投資物業估值虧損超盈利
瑞銀看好恒地嘉里太地 籲沽九倉
港股彈217點 成交847億逾3個月低
滬深股通8·19起不再披露南水每日淨流量
鍾睒睒連續3日增持涉逾億 農夫山泉仍逆市挫險守30元
匯控：完成30億美元股份回購
淘天改變徵費模式 阿里升5% 券商料有利用戶管理收入表現
新世界據報完成額外百億貸款安排
碧桂園清盤聆訊押後至明年1月
藥明康德半年純利跌兩成
眾淼招股集資3.6億 3新股同日申港上市
陳筱鑫獲委積金局執董 任期3年
喜力蝕8億 為潤啤減值74億 指因憂內地消費需求弱 股價挫一成
特朗普承諾若當選 撐美成比特幣大國
麥當勞全球同店銷售13季首跌
楊智佳：美減息受惠股可吼長和
港元定存高息精選
黃雯怡：海爾智家受惠國策睇27元
何民傑：空污管制修例應一視同仁
龐寶林：香港是中國Sandbox的機遇
「新舟60」內地支線市場全退 ARJ21執飛比重大升
技術取勝：阿里向上78元或現阻力
劉思明：中航科工擁低空經濟概念 候回吐吸
周顯：電訊詐騙基地也搞招商
湯文亮：戒賭馬原因：贏馬輸錢
官方樓指半年跌3% 撤辣後升幅蒸發 連跌兩月共2.55%見8年低 較3年前高位跌24%
租金指數連升4月共2.39% 逾4年高
PARK YOHO開放式戶297萬沽 6年實蝕36%
內地生來港讀博士 3.3萬租柏蔚山兩房
新地：掃管笏項目將再交申請 沒裁員
莎莎郭少明等2000萬沽鰂魚涌商廈
九倉系預警見紅 九置：港零售嚴峻 九倉料蝕最多28億 投資物業估值虧損超盈利
瑞銀看好恒地嘉里太地 籲沽九倉
港股彈217點 成交847億逾3個月低
滬深股通8·19起不再披露南水每日淨流量
鍾睒睒連續3日增持涉逾億 農夫山泉仍逆市挫險守30元
匯控：完成30億美元股份回購
淘天改變徵費模式 阿里升5% 券商料有利用戶管理收入表現
新世界據報完成額外百億貸款安排
碧桂園清盤聆訊押後至明年1月
藥明康德半年純利跌兩成
眾淼招股集資3.6億 3新股同日申港上市
陳筱鑫獲委積金局執董 任期3年
喜力蝕8億 為潤啤減值74億 指因憂內地消費需求弱 股價挫一成
特朗普承諾若當選 撐美成比特幣大國
麥當勞全球同店銷售13季首跌
楊智佳：美減息受惠股可吼長和
港元定存高息精選
黃雯怡：海爾智家受惠國策睇27元
何民傑：空污管制修例應一視同仁
龐寶林：香港是中國Sandbox的機遇
「新舟60」內地支線市場全退 ARJ21執飛比重大升
技術取勝：阿里向上78元或現阻力
劉思明：中航科工擁低空經濟概念 候回吐吸
周顯：電訊詐騙基地也搞招商
prev
next