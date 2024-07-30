楊智佳：美減息受惠股可吼長和

市場關注本周踏入「超級央行周」，本周三香港時間上午11時公布日本央行議息結果，以及周四凌晨2時公布的美國聯儲局議息結果。根據最新利率期貨，市場預期美國7月減息的機會率只有4.1%，9月減息機會則達到100%，市場預期幾乎完全鎖定9月減息。

美國商務部早前公布第二季國內生產總值（GDP）按年增長2.8%，高於預期，反映美國經濟未至差到要提前7月減息；與此同時，美國通脹已降溫，亦沒必要遲於9月進行首次減息，以免過度打擊市場期望，因此預計今次議息難有超出市場預期的內容。

美本周進入大型科技股業績期

投資者毋須高估今次議息對環球市場的影響，風險系數並不高，情况對短期環球股市輕微利好，對於港股亦然。恒指昨日回升，或多或少與風險胃納提升有關。

當然，本周同時是美國大型科技股業績期，包括微軟（Microsoft）（美：MSFT）、Meta（美：META）、蘋果（Apple）（美：AAPL）、亞馬遜（Amazon）（美：AMZN）於周二至周四期間公布業績，市場近期擔心生成式人工智能（AIGC）帶來的收入增速放慢，科技股或持續受壓，這反而有利資金進一步流向地產、金融等息口敏感板塊。

於美股市場上，霍頓房產（美：DHI）、KB Home（美：KBH）、Topbuild（BLG）等地產建築類股份強勢未止，仍值得吸納；穩健型投資者亦可考慮商廈房託基金SL Green Realty（美：SLG）。

美國減息，從港股角度，大家自然想起本地地產股。然而，香港樓價表現明顯跑輸其他地區，投資者對於本地地產股自然有所忌諱。至於人民銀行上周分別調減貸款市場報價利率（LPR）及中期借貸便利（MLF）利率0.1厘及0.2厘，預計減息取態持續偏向審慎，中資息口敏感股的受惠程度相對有限。要在港股市場尋找美國減息利好的股份，便要留意以海外資產為主、以美息作為借貸利率的高息股。長和系當中，收入逐漸遷離香港的長和（0001），以及收入主要來自歐洲、澳洲及香港公用業務的長江基建（1038），是較值得留意的股份。

長和系漸發揮世紀重組威力

自從美國於7月11日晚公布通脹數據過後，長江基建股價一路走強，至今上升13%，同期恒指下跌3%，走勢跟美國地產股相若。長建目前股息率4.9厘，相對美國10年期國債孳息率4.17厘，高出不足1厘，惟業務組合相當穩健，仍屬理想高息股之選。以股息率4.3厘作為目標，今年內有望挑戰60元。

至於長和，去年中國內地、香港EBITDA比例減少至7%，受香港經濟影響甚微，而表現略遜於長建，其中原因是零售及碼頭業務受經濟周期影響較大。以估值而言，長和市帳率0.3倍、股息率6.1厘亦屬吸引，目標價可定在略低於50元，上望空間約兩成。

2015年長和系世紀大重組過後，長和主要經營地產以外的海外業務，長建主力公用業務，系內分工漸見清晰，隨着美國進入減息周期，長和及長建都能夠受惠，可算是2015年長和系大重組的成果，於接近10年後的今日，逐漸發揮重組的威力。長和系股價，看來開始擺脫弱勢了。

[楊智佳 還看今朝]