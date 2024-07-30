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經濟
黃雯怡 股海文蹤

投資策略

黃雯怡：海爾智家受惠國策睇27元

【明報專訊】美國6月核心個人消費支出（PCE）物價指數按年升2.6%，低於預期，為2021年3月以來最低水平。市場多押注聯儲局9月減息，但也有投資者認為聯儲為避免經濟陷入疲弱，可能在本周會議上減息。減息預期升溫，美股上周五大幅上升，內地及香港股市亦見支持，不過由於內地經濟仍疲軟，且三中全會未見超預期支持，料恒指在17,000點至17,800點之間波動。市場亦關注美、日央行議息，以及美股大型科技股蘋果、微軟、亞馬遜及Meta業績。

7月25日內地發改委、財政部發出《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》通知，中央統籌安排3000多億元（人民幣，下同）超長期特別國債，補貼範圍包括：1）提升電動車補貼水平；2）8類家電給予補貼，上限2000元，補貼比例及上限較2009年至2011年提升；3）中央財政安排75億元，支援廢舊電器電子產品回收處理。由於本輪刺激措施，中央財政的承擔比例有所上升，且不只支持設備更新，也支持消費品以舊換新，料會對家電銷售帶來明顯提振。

海爾智家（6690）今年首季收入按年升6.01%至689.8億元，歸屬股東淨利潤按年增長20.16%至47.7億元，優於市場預期，主要受惠於產品結構改善和毛利率提升，季度毛利率按年升0.3個百分點至29%。首季內地市場收入按年增長8.1%，經營利潤按年增長三成。海外市場方面，市佔率顯著提高，經營利潤增速超過雙位數。

作為內地白家電龍頭，海爾智家直接受惠於以舊換新補貼政策，上周四、五股價上漲逾一成，現價市盈率約13倍，暫上望27元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]

相關字詞﹕海爾智家 股海文蹤 黃雯怡

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