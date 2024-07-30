麥當勞全球同店銷售13季首跌

通脹高企 消費者削餐飲開支

麥當勞各市場銷售全面倒退，主要由於通脹高企等因素，促使低收入群體更多時候選擇在家用膳。過去12個月，更多消費者削減餐飲開支，情况以快餐連鎖店的支出尤甚，因為快餐店消費也被認為不再划算。Edward Jones分析師Brian Yarbrough表示，對麥當勞來說，最大的打擊是低收入消費者確實減少了光顧，這抵消了整體消費者在經濟困難時期的「降級消費」為麥當勞帶來的收益。麥當勞次季淨利為20.2億美元，低於去年同期的23.1億美元。

為吸引更多客流量，麥當勞、漢堡王（Burger King）等連鎖快餐店推出多種超值套餐優惠。麥當勞近期表示，自6月底在美國市場推出的5美元餐點優惠，將延長至8月。麥當勞行政總裁Chris Kempczinski表示，消費者在消費方面更加挑剔，不過麥當勞仍將全年營業利潤率的中至高區間預測，維持在40%。

（綜合報道）

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