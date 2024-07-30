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經濟
國際金融

麥當勞全球同店銷售13季首跌

【明報專訊】麥當勞（美：MCD）第二季各部門的同店銷售均出現倒退。次季全球同店銷售收入出乎意料下跌1%，是13季以來首次下滑，分析師原預期錄得0.5%升幅。美國市場次季同店銷售亦跌0.7%，相比去年同期升幅達10.3%。此外，中國復蘇進度較預期慢，加上中東衝突持續，影響了麥當勞由當地市場合作伙伴經營的業務，次季國際開發特許市場同店銷售下跌1.3%，相比去年同期銷售升幅達14%。麥當勞股價早段升逾3%。

通脹高企 消費者削餐飲開支

麥當勞各市場銷售全面倒退，主要由於通脹高企等因素，促使低收入群體更多時候選擇在家用膳。過去12個月，更多消費者削減餐飲開支，情况以快餐連鎖店的支出尤甚，因為快餐店消費也被認為不再划算。Edward Jones分析師Brian Yarbrough表示，對麥當勞來說，最大的打擊是低收入消費者確實減少了光顧，這抵消了整體消費者在經濟困難時期的「降級消費」為麥當勞帶來的收益。麥當勞次季淨利為20.2億美元，低於去年同期的23.1億美元。

為吸引更多客流量，麥當勞、漢堡王（Burger King）等連鎖快餐店推出多種超值套餐優惠。麥當勞近期表示，自6月底在美國市場推出的5美元餐點優惠，將延長至8月。麥當勞行政總裁Chris Kempczinski表示，消費者在消費方面更加挑剔，不過麥當勞仍將全年營業利潤率的中至高區間預測，維持在40%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕消費降級 同店銷售 麥當勞

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