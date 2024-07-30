明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

特朗普承諾若當選 撐美成比特幣大國

【明報專訊】美國共和黨總統候選人特朗普在周末的比特幣會議承諾，倘若在11月大選後重返白宮，將使美國成為「全球加密貨幣之都及比特幣超級大國」，計劃以刑事案件扣押的加密貨幣，作為美國政府「戰略比特幣庫存」。此消息提振了比特幣的投資情緒，加上受美聯儲的減息預期推動，根據彭博社的數據，比特幣昨晚曾逼近7萬美元關口，創6周高位，不過午夜前獲利盤湧現，比特幣回落至6.8萬美元以下。

市場押注美聯儲9月起逐步減息之際，部分交易員同時押注美聯儲有可能大幅減息，以防美國經濟突然下滑，促使美聯儲激進減息。美國國債價格已連續第3個月上漲，債息下行，市場已充份反映美聯儲今年底前至少減息兩次、每次減息四分之一厘的預期。在衍生品市場，部分交易員甚至押注美聯儲在9月一次過減息半厘，又或提早在本周減息。

日圓淨空倉錄13年最大跌幅

雖然這並非市場主流預期，但這種猜測已有所升溫。迹象顯示，美國企業和消費者正感受到利率高企的壓力。紐約聯儲銀行前行長杜德利（William Dudley）此前曾呼籲美聯儲7月啟動減息，不過有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，美聯儲本周不大可能減息，但通脹和就業市場的變化，應該會促使美聯儲官員發出9月減息的信號。市場等待美聯儲、英倫銀行及日本央行本周的議息結果，以及微軟等重磅科技股本周公布業績，美股三大指數早段輕微下滑，道指跌近100點。

此外，市場不排除日本央行本周加息，套利交易失寵，對冲基金的沽空日圓倉位大減。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，在截至7月23日的兩周內，日圓淨空倉合約減少56,639張，是2011年初以來最大跌幅。互換交易員預計，日本央行周三加息的可能性約為50%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美聯儲線人 沽空 日圓 減息預期 比特幣

上 / 下一篇新聞

官方樓指半年跌3% 撤辣後升幅蒸發 連跌兩月共2.55%見8年低 較3年前高位跌24%
官方樓指半年跌3% 撤辣後升幅蒸發 連跌兩月共2.55%見8年低 較3年前高位跌24%
租金指數連升4月共2.39% 逾4年高
租金指數連升4月共2.39% 逾4年高
PARK YOHO開放式戶297萬沽 6年實蝕36%
PARK YOHO開放式戶297萬沽 6年實蝕36%
內地生來港讀博士 3.3萬租柏蔚山兩房
內地生來港讀博士 3.3萬租柏蔚山兩房
新地：掃管笏項目將再交申請 沒裁員
新地：掃管笏項目將再交申請 沒裁員
莎莎郭少明等2000萬沽鰂魚涌商廈
莎莎郭少明等2000萬沽鰂魚涌商廈
九倉系預警見紅 九置：港零售嚴峻 九倉料蝕最多28億 投資物業估值虧損超盈利
九倉系預警見紅 九置：港零售嚴峻 九倉料蝕最多28億 投資物業估值虧損超盈利
瑞銀看好恒地嘉里太地 籲沽九倉
瑞銀看好恒地嘉里太地 籲沽九倉
港股彈217點 成交847億逾3個月低
港股彈217點 成交847億逾3個月低
滬深股通8·19起不再披露南水每日淨流量
滬深股通8·19起不再披露南水每日淨流量
鍾睒睒連續3日增持涉逾億 農夫山泉仍逆市挫險守30元
鍾睒睒連續3日增持涉逾億 農夫山泉仍逆市挫險守30元
匯控：完成30億美元股份回購
匯控：完成30億美元股份回購
淘天改變徵費模式 阿里升5% 券商料有利用戶管理收入表現
淘天改變徵費模式 阿里升5% 券商料有利用戶管理收入表現
新世界據報完成額外百億貸款安排
新世界據報完成額外百億貸款安排
碧桂園清盤聆訊押後至明年1月
碧桂園清盤聆訊押後至明年1月
藥明康德半年純利跌兩成
藥明康德半年純利跌兩成
眾淼招股集資3.6億 3新股同日申港上市
眾淼招股集資3.6億 3新股同日申港上市
陳筱鑫獲委積金局執董 任期3年
陳筱鑫獲委積金局執董 任期3年
喜力蝕8億 為潤啤減值74億 指因憂內地消費需求弱 股價挫一成
喜力蝕8億 為潤啤減值74億 指因憂內地消費需求弱 股價挫一成
麥當勞全球同店銷售13季首跌
麥當勞全球同店銷售13季首跌
楊智佳：美減息受惠股可吼長和
楊智佳：美減息受惠股可吼長和
港元定存高息精選
港元定存高息精選
黃雯怡：海爾智家受惠國策睇27元
黃雯怡：海爾智家受惠國策睇27元
何民傑：空污管制修例應一視同仁
何民傑：空污管制修例應一視同仁
龐寶林：香港是中國Sandbox的機遇
龐寶林：香港是中國Sandbox的機遇
「新舟60」內地支線市場全退 ARJ21執飛比重大升
「新舟60」內地支線市場全退 ARJ21執飛比重大升
技術取勝：阿里向上78元或現阻力
技術取勝：阿里向上78元或現阻力
劉思明：中航科工擁低空經濟概念 候回吐吸
劉思明：中航科工擁低空經濟概念 候回吐吸
周顯：電訊詐騙基地也搞招商
周顯：電訊詐騙基地也搞招商
湯文亮：戒賭馬原因：贏馬輸錢
湯文亮：戒賭馬原因：贏馬輸錢