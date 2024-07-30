特朗普承諾若當選 撐美成比特幣大國

市場押注美聯儲9月起逐步減息之際，部分交易員同時押注美聯儲有可能大幅減息，以防美國經濟突然下滑，促使美聯儲激進減息。美國國債價格已連續第3個月上漲，債息下行，市場已充份反映美聯儲今年底前至少減息兩次、每次減息四分之一厘的預期。在衍生品市場，部分交易員甚至押注美聯儲在9月一次過減息半厘，又或提早在本周減息。

日圓淨空倉錄13年最大跌幅

雖然這並非市場主流預期，但這種猜測已有所升溫。迹象顯示，美國企業和消費者正感受到利率高企的壓力。紐約聯儲銀行前行長杜德利（William Dudley）此前曾呼籲美聯儲7月啟動減息，不過有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，美聯儲本周不大可能減息，但通脹和就業市場的變化，應該會促使美聯儲官員發出9月減息的信號。市場等待美聯儲、英倫銀行及日本央行本周的議息結果，以及微軟等重磅科技股本周公布業績，美股三大指數早段輕微下滑，道指跌近100點。

此外，市場不排除日本央行本周加息，套利交易失寵，對冲基金的沽空日圓倉位大減。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，在截至7月23日的兩周內，日圓淨空倉合約減少56,639張，是2011年初以來最大跌幅。互換交易員預計，日本央行周三加息的可能性約為50%。

（綜合報道）

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