眾淼招股集資3.6億 3新股同日申港上市

明報記者 田越

眾淼控股的聯席保薦人為中信証券（6030）及中國平安資本（香港）。公司擬全球發售3530萬股H股，香港公開發售佔一成。招股價介乎每股7元至10.2元。每手500股計，一手入場費5151.44元。眾淼引入兩名基石投資者包括洪泰及Reynold Lemkins，共認購4623.4萬元公司股份。公司截至今年4月底止4個月純利為1506.7萬元（人民幣，下同），按年增8.1%。

訊飛醫療擁AI概念 虧損擴大

另外，上周五有3隻新股遞表申請來港上市。其一為人工智能賦能的醫療解決方案商訊飛醫療。截至今年3月底的3個月，公司擁有人虧損為6906.1萬元，按年擴大31.3%；同期收入1.01億元，按年增65.6%。訊飛醫療早前已獲中證監境外上市全流通備案通知書，指其擬發行不超過2310.3萬股境外上市普通股，以及股東擬將所持7026.2萬股境內未上市股份轉為境外上市股份。

其二為江蘇正力新能電池，截至今年3月底的3個月，公司擁有人應佔虧損為6989.9萬元，按年減少58.3%；同期收入7.37億元，按年增加2.24倍。正力的創辦人曹芳為福耀玻璃（3606）創辦人曹旺德的胞妹，根據《中國獨角獸企業研究報告2023》，正力估值約150億元。

訊眾通信少賺43% 曾多輪融資

其三為北京訊眾通信技術，星展銀行為其獨家保薦人。截至今年3月底的3個月，公司純利為695.8萬元，按年減少42.9%。公司進行過多輪融資，投資者包括東方華蓋、北京謙益、聯創創新等。