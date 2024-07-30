新世界據報完成額外百億貸款安排

續增人幣貸款比重 降融資成本

報道提及，集團透過出售項目及非核心資產加快回籠資金。其中，新世界最新推售的住宅項目柏蔚森，開售兩周至今已累售269伙，套現逾18億元。而今年內亦擬推售北角皇都戲院住宅項目。

於今年2月的中期業績會上，執行副主席兼行政總裁鄭志剛已表明會趁市場氣氛向好，提早未來6個月推出合計2500伙應市，包括北角皇都戲院、啟德項目，料將為集團帶來良好現金流。同時將2024財年出售非核心資產的目標由60億元提升至80億元，相當於減少淨負債3.4%，涉及的非核心資產項目包括長沙灣83號、永康街項目等，當中部分項目出售已去到非常成熟階段，相信很快有消息公布，同樣加快資金回籠。有關上述80億元的非核心資產出售計劃中，據報相關資產出售是在2023年7月至2024年6月期間進行。

上月底，外電引述知情人士指出，新世界曾告訴部分投資者，公司將盡量行使一隻永續債在2025年3月到期的贖回權。公司指若放棄贖回選擇權，票息將遠高於公司5厘的平均融資成本。