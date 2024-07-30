明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

新世界據報完成額外百億貸款安排

【明報專訊】正努力減債的新世界發展（0017），據《香港01》引述市場消息指出，新世界最近完成額外總值逾100億元的相關安排，亦繼續提高人民幣貸款所佔比重，以降低整體融資成本，當中包括新獲10億元人民幣境內12年期經營貸款，利率為3.1厘，以及4億元人民幣境內15年期經營貸款，利率為3.15厘。另有數筆境內經營貸款亦在商討中。

續增人幣貸款比重 降融資成本

報道提及，集團透過出售項目及非核心資產加快回籠資金。其中，新世界最新推售的住宅項目柏蔚森，開售兩周至今已累售269伙，套現逾18億元。而今年內亦擬推售北角皇都戲院住宅項目。

於今年2月的中期業績會上，執行副主席兼行政總裁鄭志剛已表明會趁市場氣氛向好，提早未來6個月推出合計2500伙應市，包括北角皇都戲院、啟德項目，料將為集團帶來良好現金流。同時將2024財年出售非核心資產的目標由60億元提升至80億元，相當於減少淨負債3.4%，涉及的非核心資產項目包括長沙灣83號、永康街項目等，當中部分項目出售已去到非常成熟階段，相信很快有消息公布，同樣加快資金回籠。有關上述80億元的非核心資產出售計劃中，據報相關資產出售是在2023年7月至2024年6月期間進行。

上月底，外電引述知情人士指出，新世界曾告訴部分投資者，公司將盡量行使一隻永續債在2025年3月到期的贖回權。公司指若放棄贖回選擇權，票息將遠高於公司5厘的平均融資成本。

上 / 下一篇新聞

官方樓指半年跌3% 撤辣後升幅蒸發 連跌兩月共2.55%見8年低 較3年前高位跌24%
官方樓指半年跌3% 撤辣後升幅蒸發 連跌兩月共2.55%見8年低 較3年前高位跌24%
租金指數連升4月共2.39% 逾4年高
租金指數連升4月共2.39% 逾4年高
PARK YOHO開放式戶297萬沽 6年實蝕36%
PARK YOHO開放式戶297萬沽 6年實蝕36%
內地生來港讀博士 3.3萬租柏蔚山兩房
內地生來港讀博士 3.3萬租柏蔚山兩房
新地：掃管笏項目將再交申請 沒裁員
新地：掃管笏項目將再交申請 沒裁員
莎莎郭少明等2000萬沽鰂魚涌商廈
莎莎郭少明等2000萬沽鰂魚涌商廈
九倉系預警見紅 九置：港零售嚴峻 九倉料蝕最多28億 投資物業估值虧損超盈利
九倉系預警見紅 九置：港零售嚴峻 九倉料蝕最多28億 投資物業估值虧損超盈利
瑞銀看好恒地嘉里太地 籲沽九倉
瑞銀看好恒地嘉里太地 籲沽九倉
港股彈217點 成交847億逾3個月低
港股彈217點 成交847億逾3個月低
滬深股通8·19起不再披露南水每日淨流量
滬深股通8·19起不再披露南水每日淨流量
鍾睒睒連續3日增持涉逾億 農夫山泉仍逆市挫險守30元
鍾睒睒連續3日增持涉逾億 農夫山泉仍逆市挫險守30元
匯控：完成30億美元股份回購
匯控：完成30億美元股份回購
淘天改變徵費模式 阿里升5% 券商料有利用戶管理收入表現
淘天改變徵費模式 阿里升5% 券商料有利用戶管理收入表現
碧桂園清盤聆訊押後至明年1月
碧桂園清盤聆訊押後至明年1月
藥明康德半年純利跌兩成
藥明康德半年純利跌兩成
眾淼招股集資3.6億 3新股同日申港上市
眾淼招股集資3.6億 3新股同日申港上市
陳筱鑫獲委積金局執董 任期3年
陳筱鑫獲委積金局執董 任期3年
喜力蝕8億 為潤啤減值74億 指因憂內地消費需求弱 股價挫一成
喜力蝕8億 為潤啤減值74億 指因憂內地消費需求弱 股價挫一成
特朗普承諾若當選 撐美成比特幣大國
特朗普承諾若當選 撐美成比特幣大國
麥當勞全球同店銷售13季首跌
麥當勞全球同店銷售13季首跌
楊智佳：美減息受惠股可吼長和
楊智佳：美減息受惠股可吼長和
港元定存高息精選
港元定存高息精選
黃雯怡：海爾智家受惠國策睇27元
黃雯怡：海爾智家受惠國策睇27元
何民傑：空污管制修例應一視同仁
何民傑：空污管制修例應一視同仁
龐寶林：香港是中國Sandbox的機遇
龐寶林：香港是中國Sandbox的機遇
「新舟60」內地支線市場全退 ARJ21執飛比重大升
「新舟60」內地支線市場全退 ARJ21執飛比重大升
技術取勝：阿里向上78元或現阻力
技術取勝：阿里向上78元或現阻力
劉思明：中航科工擁低空經濟概念 候回吐吸
劉思明：中航科工擁低空經濟概念 候回吐吸
周顯：電訊詐騙基地也搞招商
周顯：電訊詐騙基地也搞招商
湯文亮：戒賭馬原因：贏馬輸錢
湯文亮：戒賭馬原因：贏馬輸錢